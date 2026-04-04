Anel Ahmedhodzic heeft op zijn Instagram-stories een emotioneel bericht gedeeld een aantal dagen na de heroïsche plaatsing van Bosnië & Herzegovina. De Feyenoord-verdediger speelt sinds een tijd niet meer voor zijn eigen land door een incident, maar wilde toch een bericht delen. "Deze jongens hebben alles gegeven voor het land."

De relatie tussen Anel Ahmedhodzic en de bond van Bosnië & Herzegovina is redelijk bekoeld. Maar toch is hij maar wat trots dat zijn land zich heeft geplaatst voor het WK. Sinds 2024 speelde de Feyenoord-verdediger geen wedstrijd meer voor zijn land nadat hij in Nederland overhoop lag met de bond en de medische staf.

'Dit is een zwaar moment'

Toch wil hij van zich laten hoor. "Ik weet dat ik laat ben, maar beter laat dan nooit", begint hij een emotioneel betoog op Instagram. "Dit moment is heel zwaar voor mij omdat ik geen onderdeel van het team was. Dit land betekent veel voor mij en een moment als deze kan ik niet aan mij voorbij laten gaan", doelt hij op de plaatsing voor het WK aanstaande zomer.

Bosnië nam deel aan de play-offs voor één van de laatste twee Europese plekken op het WK en won in een heroïsch duel van Italië na strafschoppen. "Helaas is er gebeurd wat er is gebeurd, de situatie ligt moeilijk", deelt hij met zijn fans. "Maar deze jongens gaven hun ziel en zaligheid voor Bosnië & Herzegovina en elke supporter moet trots zijn. Alle respect naar de jongens."

Bekoelde relatie

De bekoelde relatie tussen Ahmedhodzic en zijn land had de nodige impact. Vlak voor de interland met Oranje in Eindhoven was de voormalig Sheffield United-verdediger licht geblesseerd. Hij ging met de medische staf naar een dokter in Nederland en die zag op een scan een kleine kwetsuur, dat verder onderzocht moest worden met een MRI-scan. De medische staf vond dat niet nodig en liet hem verder trainen en deden zelf wat onderzoeken met hem. Uiteindelijk ging het mis en raakte Ahmedhodzic geblesseerd.

Hij was boos op de werkwijze van de staf en sprak zich daarover uit, het was niet de eerste keer dat er zo'n situatie was geweest. Hij besloot om niet meer voor Bosnië uit te komen. Dat leidde in de familiekringen ook tot het nodige gedoe. Zijn vader werd woest en distantieerde zich van zijn zoon. Ondanks alles blijft Ahmedhodzic trots op zijn land. "Ik zal ze aanmoedigen deze zomer, ik wens ze alle geluk op het WK, dat ze maar historie mogen schrijven voor Bosnië", eindigt hij.

Volendam-Feyenoord

Ahmedhodzic maakt zich in Nederland op voor een uitduel tegen FC Volendam met Feyenoord. Hij moet er met de Rotterdammers alles aan doen om de laatste zes wedstrijden de tweede plaats te behouden op de ranglijst, dan speelt hij volgend jaar met Feyenoord zeker weten weer in de Champions League.