André Onana is in een nieuwe rel belandt bij de nationale ploeg van Kameroen. De keeper werd eerder al eens verbannen uit het team en nu riskeert hij opnieuw een schorsing. Dat heeft te maken met zijn uitspraken op sociale media.

Onana wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan het Turkse Trabzonspor. Waar hij bij de Engelse club vaak blunderde, had bij zijn nieuwe ploeg vrijdag nog een heldenrol te pakken.

Hij redde namelijk drie penalty's in de kwartfinale van de Turkse beker tegen Samsunspor. Na een 0-0 gelijkspel gaven strafschoppen de doorslag en stelde Trabzonspor een plaats in de halve finales veilig.

Onder vuur

Maar Onana ligt ondertussen wel onder vuur in Kameroen. Dat heeft te maken met eerdere uitspraken over de nationale bond op sociale media. De 30-jarige doelman beweerde dat de bonussen die worden beloofd bij de nationale ploeg niet worden uitgekeerd. "Ze zeggen dat het geld gebruikt wordt voor voetbal in het land. Maar wij hebben onze twijfels over de uitgave ervan", zei hij.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij voorzitter Samuel Eto'o. Er werd besloten dat Onana buiten de selectie werd gelaten voor de Africa Cup eind 2025. Ook de afgelopen interlandperiode was Onana niet van de partij bij Kameroen. Maar daarmee is de kou nog niet uit de lucht. Volgens bronnen van Diario AS hangt de keeper mogelijk een jarenlange schorsing boven het hoofd.

Beladen relatie met nationale ploeg

Op de volgende algemene vergadering van de Kameroense voetbalbond zal daar een besluit over genomen worden. Onana speelde tot nu toe 53 wedstrijden voor de nationale ploeg. Wellicht blijft het daar dus bij.

Zijn relatie met het nationale team is beladen. Hij werd vroegtijdig naar huis gestuurd van het WK 2022 in Qatar na een conflict met toenmalig coach Rigobert Song. Hij verloor ook zijn basisplaats tijdens de Afrika Cup van 2023 nadat hij te laat arriveerde voor het toernooi om een extra clubwedstrijd te spelen.