Het is crisis bij Tottenham Hotspur. De Londense club staat in de degradatiezone en heeft dit kalenderjaar nog geen enkele Premier League-wedstrijd gewonnen. Kersverse trainer Roberto De Zerbi probeert zijn spelers op een opvallende manier te motiveren in de strijd om lijfsbehoud.

De Zerbi staat sinds 31 maart aan het roer bij Spurs en erfde een ploeg met een geknakt vertrouwen. Vijftien Premier League-wedstrijden op rij zonder zege, een spelersgroep vol twijfel en een degradatie die steeds dichterbij komt. De Italiaan is al de derde trainer dit seizoen bij Spurs, na Thomas Frank en Igor Tudor, en heeft weinig tijd om zijn stempel te drukken. Met nog vijf wedstrijden te gaan moeten de punten er snel komen.

Tottenham-trainer haalt alles uit de kast

En dus haalt De Zerbi alles uit de kast. De Italiaan zoekt op YouTube oude hoogtepunten op van zijn spelers, om hen te herinneren aan wat ze wél kunnen. "Mijn woorden zijn niet genoeg en ik probeer de beste oplossing te vinden om iedere speler te bereiken. Soms doe je dat met een video, soms met woorden, soms met rode wijn of een biertje", legde hij uit aan The Sun. "Soms analysevideo's, maar soms ook wat ze in hun carrière hebben gedaan, ook bij andere clubs."

Als voorbeeld noemde hij aanvaller Randal Kolo Muani. "Als je naar YouTube gaat en 'Kolo Muani Eintracht Frankfurt' intypt, zie je dat hij in die positie heel goed speelde en veel doelpunten maakte. Dat gebruik ik om hem te laten zien wat hij kan."

'In mijn kleedkamer wil ik positieve mensen'

"Het is nu 24 april en we hebben in 2026 geen wedstrijd gewonnen. Denk je dat de spelers daaronder lijden? Zeker weten. Een overwinning kan hen meer energie, meer vertrouwen en meer positiviteit geven. Maar het zijn mensen", aldus De Zerbi.

Toch gelooft de succestrainer van onder meer Brighton & Hove Albion in zijn ploeg. Zo was James Maddison vorig weekend na acht maanden blessureleed weer van de partij op de bank, al kwam hij nog niet in actie. "Het maakt niet uit of hij speelt of niet. Als leider is hij positief. In mijn kleedkamer wil ik positieve mensen, en dat is ook belangrijk voor zijn ploeggenoten."

Degradatie nadert voor Tottenham Hotspur

Zaterdagmiddag wacht een cruciaal duel op bezoek bij het al gedegradeerde Wolverhampton. Voor Tottenham geldt er maar één duidelijke opdracht: winnen, als de club wil ontsnappen aan wat een historische degradatie zou zijn. Spurs speelde voor het laatst in het Championship in het seizoen 1977/1978. Voor een club die zichzelf tot de negende rijkste tot ter wereld rekent, zou dat een rampscenario zijn.

De druk op Tottenham nam gisteren alleen maar toe. Concurrent Nottingham Forest won overtuigend bij Sunderland met 0-5 en heeft nu een flinke voorsprong opgebouwd. Daardoor lijkt de strijd om het laatste veilige plekje zich te beperken tot een tweestrijd tussen Tottenham en West Ham, dat twee punten boven Spurs staat. De West Ham speelt dit weekend thuis tegen Everton en gaan vol voor een overwinning. Het water staat Tottenham tot aan de lippen.