Gonzalo Higuaín gold jarenlang als Argentijnse spits met een neusje voor de goal. Hij werd zelfs recordhouder in de Serie A door zijn doelpuntenproductie. In 2014 speelde hij in de WK-finale, maar twaalf jaar later is hij haast onherkenbaar.

Higuaín borg zijn kicksen in 2023 op. Toen stonden er 335 doelpunten in 710 wedstrijden op de teller, die bij de Argentijnse nationale ploeg nog buiten beschouwing gelaten. Daar was hij in 75 interlands goed voor 31 goals. Higuaín speelde zijn meeste wedstrijden voor Real Madrid, maar ontplofte qua doelpunten pas echt in de Serie A.

Doelpuntenmachine

In 2013 verkast hij naar Napoli. Dat bleek een schot in de roos. In het seizoen 2015/16 maakte hij liefst 36 doelpunten in 35 duels. Dat is nog altijd een record in de Serie A. Het leverde hem een transfer op naar Juventus, waar hij nog drie keer kampioen werd. Eerder won hij met Real Madrid al drie keer de titel.

Tijdens zijn avontuur bij de Oude Dame werd hij ook nog een paar keer verhuurd, aan AC Milan en Chelsea. In 2020 vertrok Higuaín uit Europa en streek hij neer bij Inter Miami, de club van David Beckham. Daar kwamen de kilootjes er al wat sneller aan dan voorheen. Toch was hij nog goed voor 29 goals in 70 wedstrijden, ook gaf hij 11 assists.

Argentijnse spits haast onherkenbaar

In 2023 werd duidelijk dat Higuaín met pensioen ging. Dat lijkt er aardig in te hakken, afgaande op een foto die viraal gaat op internet. Een jonge voetbalfan kwam de Argentijnse spits van weleer tegen en legde de ontmoeting vast. Dat beeld werd gretig gedeeld op sociale media. Marca schrijft bijvoorbeeld: "Ben jij het, Higuaín? De virale foto van Pipita in een winkel in Miami die zelfs verdenkingen oproept: is hij het echt?"

— MARCA (@marca) May 2, 2026

Het lijkt hem zeker te zijn. Higuaín heeft er een flinke baard opstaan en ziet er wat verwilderd uit. Hij heeft wat langer haar, maar op de bovenkant staat er nog maar bijzonder weinig op. Ook het topsportfiguur is inmiddels definitief ingeruild.