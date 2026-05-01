Stervoetballer Lamine Yamal lijkt gewoon deel te gaan nemen aan het aanstaande WK. De aanvaller van FC Barcelona is al weken geblesseerd en komt in de Spaanse competitie niet meer in actie. Zijn trainer kwam vrijdag echter met positief nieuws over de blessure van zijn sterspeler.

Yamal is op tijd fit om het WK voetbal te kunnen spelen. Dat heeft Barcelona-trainer Hansi Flick vrijdag op een persconferentie gezegd. De international van Spanje raakte op 22 april tijdens de competitiewedstrijd in Camp Nou tegen Celta geblesseerd aan zijn linkerdij.

'Hij herstelt goed'

De speler is volgens Flick alweer op de weg terug. "Hij herstelt goed. Ik denk dat we hem op het WK zullen zien", zei de Duitse coach. Lamine Yamal zal dit seizoen niet meer voor Barcelona uitkomen.

Spanje is bij het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ingedeeld in Groep H met Kaapverdië, Saudi-Arabië en Uruguay. De Europees kampioen speelt op 15 juni het eerste groepsduel in Atlanta tegen Kaapverdië. Het WK begint op 11 juni met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico-Stad.

Speciale fysiotherapeut

Volgens de krant AS is besloten dat Fernando Galán, een externe fysiotherapeut die al lang met de club samenwerkt, verantwoordelijk wordt voor het nauwlettend toezicht op de revalidatie van Yamal. Galán zal de speler zowel bij de club als bij het Spaanse elftal begeleiden en krijgt de taak om dagelijks rapporten naar de verantwoordelijken van Barcelona te sturen tijdens het WK. Het werk wordt overzien door Raúl Martínez, het hoofd van de fysiotherapieafdeling van het eerste elftal.

Het hoofddoel is om het volledige herstel van de speler te garanderen en elke overhaaste terugkeer die tot een terugval kan leiden, te voorkomen. De voorzichtigheid is maximaal, aangezien het risico op een nieuwe blessure aan de hamstrings hoog is voor een atleet met de kenmerken van Yamal, die bekend staat om zijn kracht en explosiviteit. Het geval van Raphinha, die dit seizoen twee terugvallen kende bij een poging tot terugkeer, dient als waarschuwing.