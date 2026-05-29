De Champions League-finale nadert. Het slotstuk van wat inmiddels gerust het miljardenbal genoemd mag worden. Vorig jaar schreef ik al eens een commerciële voorbeschouwing op PSG, toen nog in aanloop naar de finale tegen Inter. PSG is terug, dus ik vertrouw erop dat je die column nog scherp hebt, of anders nog even terugleest.. Maar deze keer bleef mijn aandacht vooral hangen bij de tegenstander. Want wat weten we eigenlijk over ‘het bedrijf’ Arsenal?

Wie is de grootste?

Arsenal behoort financieel inmiddels tot de absolute top van het mondiale voetbal. Volgens de Deloitte Football Money League draaide de club in het seizoen 2024/2025 een omzet van €821,7 miljoen. Daarmee staat Arsenal wereldwijd zevende en zit het qua inkomsten vrijwel op gelijke hoogte met PSG (€837 miljoen), Liverpool (€836 miljoen) en Manchester City (€829 miljoen). Opvallend, want Arsenal wordt zelden genoemd in het rijtje clubs waar staatsfondsen of oliemiljarden achter zitten. Toch bedraagt het verschil met PSG inmiddels minder dan twintig miljoen euro. The Times verwacht bovendien dat Arsenal dit seizoen zelfs richting een recordomzet van omgerekend bijna €900 miljoen groeit, mede door het bereiken van de Champions League-finale en natuurlijk het winnen van de Premier League.

Van wie is Arsenal?

Arsenal is sinds 2018 volledig in handen van de Amerikaanse miljardair Stan Kroenke en zijn sportholding Kroenke Sports & Entertainment. Kroenke bezit daarnaast onder meer de Los Angeles Rams, Denver Nuggets en Colorado Avalanche. Daarmee behoort Arsenal inmiddels tot een wereldwijd sportimperium met een geschatte gezamenlijke waarde van ruim 23 miljard dollar. Opvallend genoeg begon Kroenke ooit juist als buitenstaander bij Arsenal. De club was jarenlang eigendom van een traditionele Engelse bestuurscultuur rond families als Hill-Wood en Bracewell-Smith, met vicevoorzitter David Dein als grote architect achter het moderne Arsenal van Arsène Wenger.

Juist Dein haalde Kroenke in 2007 naar Londen, maar werd vervolgens zelf uit de club gewerkt na onenigheid binnen het bestuur. Daarna begon langzaam de Amerikaanse overname van Arsenal, inclusief een jarenlange machtsstrijd met miljardair Alisher Usmanov. Inmiddels is Arsenal volledig onderdeel van een strak geleid Amerikaans sportbedrijf, aangevoerd door Stan Kroenke en zijn zoon Josh.

Wie betaalt mee?

Ook commercieel speelt Arsenal inmiddels volledig mee in de buitencategorie van het mondiale voetbal. Arsenal Insider schrijft dat alleen Adidas, Emirates, Visit Rwanda en Sobha Realty al goed zijn voor jaarlijks 150 miljoen pond.

Visit Rwanda blijft een opmerkelijke case. Het toerismebureau van het Afrikaanse land betaalt naar verluidt flink wat miljoenen per jaar voor zichtbaarheid op de mouw van Arsenal, onderdeel van een bredere strategie waarbij sport wordt ingezet om het land internationaal te positioneren. Op Sportnieuws.nl schreven we daar eerder al uitgebreid over.

Verder was qua commercie en content Arsenal een van de eerste Europese topclubs die vol inzette op Amazon Prime-content. De documentaire ‘All or Nothing: Arsenal’ gaf miljoenen kijkers wereldwijd een kijkje achter de schermen en laat goed zien hoe groot de internationale aantrekkingskracht van de club inmiddels is geworden.

Stadion als man of the match?

Arsenal speelt sinds 2006 in het Emirates Stadium, een stadion met 60.704 plaatsen waarvan de club volledig eigenaar is. De bouw kostte destijds circa £390 miljoen en werd jarenlang gezien als een blok aan het been. Terwijl concurrenten honderden miljoenen investeerden in nieuwe spelers, moest Arsenal aflossen en geduldig blijven. Veel supporters bleven daardoor met weemoed terugkijken naar Highbury, het stadion waar de club tussen 1913 en 2006 speelde. Inmiddels is het beeld volledig gekanteld. De wedstrijdinkomsten stegen van £102,6 miljoen in 2022/23 naar £131,7 miljoen in 2023/24 en zelfs £153,9 miljoen in 2024/25. Daarmee levert het stadion tegenwoordig ruim een vijfde van de totale clubomzet van £691 miljoen op.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover