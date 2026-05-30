Vrijdagavond ging er een schok door de voetbalwereld toen bleek dat Raheem Sterling onder invloed achter het stuur kroop en een ongeluk veroorzaakte. Een dag later brengen Britse media nieuwe details naar buiten en het ziet er niet goed uit voor de Feyenoorder.

Laat op de vrijdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Raheem Sterling was aangehouden door de politie in het Verenigd Koninkrijk. De buitenspeler van Feyenoord werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs in het graafschap Hampshire, ten zuidwesten van Londen. Zijn Lamborghini knalde tegen een vangrail aan. Gelukkig raakte er niemand bij het ongeval gewond.

'Psychologische druk'

Een dag later komt The Telegraph met een bevestiging van de reden achter het incident. Zij stellen dat een bron dichtbij Sterling heeft toegegeven dat het door de druk kwam. De spanning van het abrupte einde van de carrière van de voormalig Engels international lijkt zijn tol te hebben geëist. Vooral zijn mentale welzijn had de afgelopen maanden veel te verduren.

Een andere krant, The Daily Mail, gaat zelfs nog een stapje verder. "De psychologische druk die op hem is uitgeoefend is niet te beschrijven", begint het medium. "Hij is geïsoleerd. Zodra hij een bal aanraakt, wordt hem verteld dat hij een mislukkeling is en dat het met hem gedaan is. Hij wordt bespot en uitgejouwd."

Zware kritiek

"Hij verhuisde naar Nederland om te ontsnappen en zijn liefde voor de sport te herontdekken, maar de negativiteit volgde hem", vervolgt The Daily Mail. "Het zijn een paar extreem zware jaren voor hem geweest en dit incident is daar een voorbeeld van." Overigens was niemand van het kamp Sterling beschikbaar om te reageren op de serieuze aantijgingen.

Sinds Sterling afgelopen winter opvallend genoeg overstapte naar Feyenoord, is de kritiek op hem niet minder geworden. In diverse praatprogramma's wordt hij belachelijk gemaakt om zijn veelal teleurstellende acties. In acht duels in de Eredivisie kwam hij dit jaar voor de Rotterdammers slechts tot één assist. Over zijn toekomst is nog niks bekend, maar de kans lijkt klein dat Feyenoord na dit incident nog met hem door wil.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover