Bom barst bij Liverpool: Arne Slot (47) vertrekt per direct

Liverpool-trainer Arne Slot is per direct op straat gezet, dat meldt de Engelse club via de officiële kanalen. De Nederlander kende een teleurstellend seizoen in de Premier League én Champions League en stond al geruime tijd onder druk. Uiteindelijk is door de Liverpool-directie besloten om in te grijpen en Slot de laan uit te sturen.

Liverpool wist onder leiding van Arne Slot op de slotdag van de Premier League alsnog kwalificatie voor de Champions League af te dwingen. Toch bleef stevige kritiek niet uit, aangezien de club genoegen moest nemen met een vijfde plek in de eindstand. Dat resultaat viel extra tegen omdat The Reds een seizoen eerder nog de landstitel veroverden.

Bijzonder moeizaam seizoen

Arne Slot streek in de zomer van 2024 neer bij Liverpool, nadat hij indruk had gemaakt met zijn prestaties bij Feyenoord. Op Anfield wachtte hem direct een enorme uitdaging: het opvolgen van clubicoon Jürgen Klopp. Die overgang verliep aanvankelijk uitstekend, want in zijn eerste seizoen loodste de Nederlander de club meteen naar de Engelse titel.

Het tweede jaar van Slot op Anfield verliep bijzonder moeizaam. De selectie werd al in de openingsfase van het seizoen geraakt door het overlijden van Diogo Jota, waarna ook sportief de problemen zich opstapelden. Liverpool kon geen rol van betekenis spelen in de race om het kampioenschap en strandde bovendien vroeg in zowel Europa als de nationale bekertoernooien. Ondertussen zorgde ook de voortdurende onrust rond vedette Mohamed Salah voor extra druk binnen de club. Dat kost Slot nu zijn baan.

Negatieve records voor Liverpool en Slot

Liverpool beleefde simpelweg een dramatisch seizoen, vooral qua defensie. De teller is namelijk geëindigd op lieft 53 tegengoals in de Premier League, een negatief clubrecord. Alleen ploegen uit de onderste regionen kregen dit seizoen meer doelpunten tegen. Daarnaast verloor Liverpool liefst twaalf keer in de Engelse competitie én gingen ze achtmaal onderuit in bekertoernooien. Daarmee staat de club op twintig verliespartijen in totaal, eveneens een historisch dieptepunt voor Liverpool.

Mogelijke opvolger al bekend

Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Andoni Iraola als mogelijke nieuwe hoofdtrainer. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt dat de huidige coach van Bournemouth hoog op het verlanglijstje staat van de clubleiding.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover