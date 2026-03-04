De Engelse media laten geen spaan heel van Liverpool na de afgang tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers in de Premier League dinsdagavond. De regerend kampioen verloor in het laatste kwartier met 2-1 van de nummer laatst en moet vrezen voor een troosteloos seizoen onder Slot, nadat ze vorig jaar nog zo mooi kampioen werden. "Ze moeten zich schamen."

Liverpool begon, zoals heel veel vaker dit seizoen, traag en weinig enthousiast. Op Molineux, waar de sfeer er bij de degradatiekandidaat juist weer inzit na wat gunstige resultaten in de degradatiezone, leek het er geen moment op dat Liverpool écht voor de winst wilden gaan. En laat zulk oogverblindend slecht spel maar aan de Engelse media over om dat te beschrijven. "Om eerlijk te zijn kreeg Slot wat hij verdiende", schrijft Liverpool Echo weinig verhullend.

Inspiratieloos

De lokale krant wijst naar het keer op keer slecht beginnen van wedstrijden, wat ook tegen Wolves weer het geval was. "Weer een logge eerste helft, die zonder enige verbeelding of creativiteit voorbij ging. Waarom duurde het zo lang voor de bezoekers om weer wat kleur op de wangen te krijgen? Volgens Virgil van Dijk (die schuld had bij de 1-0 van Wolves, red.) is er niet één specifieke reden voor de inspiratieloze start."

'Hier heeft hij ook niet van genoten'

De waardering, of vooral het gebrek daaraan, tekent zich ook af in de cijfers. Liverpool-doelpuntenmaker Mohamed Salah krijgt een onvoldoende, net als Van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en spits Hugo Ekitiké. Daily Mail gaat nog wat verder in op Slot. "Zeg niet dat hij het niet zag aankomen", begint de tabloid. De Nederlandse trainer werd met zijn eigen woorden om z'n oren geslagen. Daags voor de afgang had hij nog gezegd dat hij de Premier League niet leuk vindt om te kijken. "Nou, hier heeft hij ook niet van genoten", wrijft Daily Mail in.

'Een Premier League-record om je voor te schamen'

"Dit is een film die we al te vaak gezien hebben. Het is de vijfde keer dit seizoen dat Liverpool een wedstrijd vergooid heeft. Het is een Premier League-record en zeker één waar ze zich voor moeten schamen." Volgens Slot was het 'weer hetzelfde verhaal' en omschrijft het perfect het seizoen van Liverpool. "Slot beende veel langs de zijlijn, zijn hoofd gebogen en zijn handen in zijn zakken. Hij hoopte wanhopig op wat genade, maar die zou nooit komen."

'Geen Champions League

The Sun weet al hoe het seizoen gaat eindigen voor de regerend kampioen. "Op deze manier speelt Liverpool volgend jaar niet eens Champions League. Slots falende kampioenen floppen weer en Liverpool kan alleen zichzelf de schuld geven."