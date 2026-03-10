Liverpool verloor dinsdag voor de tweede keer dit seizoen met 1-0 van Galatasaray in de Champions League en dus moet de ploeg van Arne Slot vrezen voor een vroege uitschakeling. De Nederlandse coach lijkt zich ondertussen ook zorgen te moeten maken, want de kritiek in de Britse media zwelt aan na de zeperd in Istanboel.

Liverpool werd in het eerste seizoen van Slot overtuigend landskampioen en toen afgelopen zomer ook nog peperdure aankopen als Alexander Isak, Florian Wirtz en Hugo Ekitike werden gepresenteerd, leken de gouden tijden aangebroken voor The Reds. Niets blijkt echter minder waar, want de Nederlandse trainer beleeft zijn zwaarste seizoen als coach.

Zijn ploeg is al lange tijd kansloos om de landstitel te prolongeren en ook een vervolg in de Champions League is erg onzeker na de 1-0 nederlaag in het heenduel met Galatasaray in de achtste finales van dat toernooi.

Druk op Slot neemt toe

Liverpool moet volgende week in eigen huis die marge goed zien te maken en dat lijkt voor Slot weleens een cruciaal moment te kunnen gaan worden, want de Britse media zijn erg kritisch op hem. "Miserabel optreden voert de druk op Arne Slot op", kopt The Sun. Volgens het medium mag Liverpool van geluk spreken dat het slechts met één goal verschil verloor.

Zelfs als de Engels topclub het om weet te draaien, is er weinig perspectief voor de rest van de Champions League: "Hoewel er nog hoop is om het op Anfield goed te maken, lijkt Liverpool op geen enkele manier op een Europese kampioen."

'Een aanklacht tegen het Britse voetbal'

Ook in Liverpool Echo is de kritiek op de Nederlandse coach niet mals. "Hij zal zijn ongeloof uiten dat Liverpool bij het eerste schot van de tegenstander direct een tegengoal kreeg, hij zal klagen over de VAR die de gelijkmaker afkeurde en hij zal aangeven dat Anfield een belangrijke factor zal zijn in de return. Maar de keiharde realiteit is dat Liverpool opnieuw een wedstrijd uit handen liet glippen en een vermijdbare nederlaag leed."

"Dit was opnieuw een optreden waarbij het ontbrak aan inventiviteit en verbeelding en dat vol zat met verdedigende fouten die het resultaat nog slechter hadden kunnen maken", vervolgt het medium.

Bij The Guardian zagen ze ook dat Liverpool hetzelfde overkwam als het hele seizoen. "Een bekend verhaal voor Slot", kopt de krant na de nederlaag voor Liverpool. "Slot erkende eerder dat zijn team moeite heeft om kansen te creeëren uit open spel, maar dit was een aanklacht tegen het Britse voetbal met de lange inworpen, waarbij standaardsituaties de enige manier lijkt om te scoren."

Return in eigen huis

Liverpool kan heeft dus nog altijd de kans om de kwartfinales in de Champions League te bereiken. Dan moet het volgende week op Anfield de 1-0 nederlaag goed zien te maken. Tussendoor wacht nog een duel in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. Dat is een belangrijke wedstrijd, want Liverpool staat in de competitie zesde en is daarmee allerminst zeker om ook volgend jaar mee te mogen doen aan de Champions League.