Liverpool wacht een loodzware opgave om de kwartfinales van de Champions League te halen. De ploeg van Arne Slot kwam op bezoek bij het Galatasaray van Noa Lang vroeg achter en kon de schade niet meer herstellen waardoor het volgende week in de return op Anfield aan de bak moet.

Voor Liverpool-coach Slot was het een bijzonder duel, want hij zat voor de honderdste keer op de bank The Reds. Hij koos in zijn jubileumduel voor twee Nederlanders in de basis: Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo en Jeremie Frimpong begonnen op de bank, maar vielen later nog in. Zij konden echter niet voorkomen dat Galatasaray met Noa Lang aan het langste eind trok.

Daar leek het niet op, want The Reds begonnen goed aan het duel en misschien kwam dat wel door het eerdere duel tussen de twee teams. Ze kwamen elkaar eerder dit seizoen ook al tegen in de Champions League en toen won Galatasaray in Istanboel dankzij een vroege goal. Liverpool met dat in het achterhoofd direct de overhand, maar Florian Wirtz kreeg de bal er tot twee keer toe niet in.

Aan de andere kant was het bij het eerste gevaarlijke moment wel raak. Mario Lemina knikte uit een corner de 1-0 binnen en dus moest Liverpool in de achtervolging. De tegengoal was echter zo'n dreun dat het in de rest van de eerste helft nauwelijks meer lukte om kansen te creeëren.

Afgekeurde goals over en weer

Na rust kwam Liverpool opnieuw sterk uit de kleedkamer, maar weer stond het vizier niet op scherp. Galatasaray overleefde en leek na een uur zelfs op 2-0 te komen toen Victor Osimhen raak schoot. Zijn goal werd echter vanwege buitenspel afgekeurd.

Een kwartier voor tijd leek de Engelse topclub echter alsnog te ontsnappen aan een nederlaag toen de bal na een scrimmage bij een corner plotseling in het doel ging. De VAR keek de beelden echter terug en zag dat Ibrahima Konaté daarbij hands had gemaakt en dus ging het feest niet door.

Waar een slotoffensief van Liverpool voor de hand lag, was het juist Galatasaray dat de grootste kansen op een goal kreeg. Die viel echter niet en dus bleef het bij 1-0.

Mogelijke kwartfinale tegen titelhouder

Liverpool en Galatasaray treffen elkaar op woensdag 18 maart nogmaals tijdens de return op Anfield en dan zal de ploeg van Slot dus de 1-0 nederlaag goed moeten zien te maken om de volgende ronde te halen. De winnaar van het tweeluik neemt het in de kwartfinales op tegen titelhouder Paris Saint-Germain of Chelsea.