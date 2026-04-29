Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgelaten over de geruchten rond een mogelijk vertrek van Alisson Becker deze zomer. Veel spelers die jarenlang successen boekten met de club, gaan vertrekken en daar lijkt de Braziliaan er ook een van te worden. De captain van het team van manager Arne Slot heeft daar een duidelijke mening over.

Het contract van de doelman loopt nog een jaar door, maar toch bestaat de kans dat hij vertrekt. Van Dijk kreeg daar vragen over van The Liverpool Echo. “Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Er zijn geruchten, maar als er iets concreets is, zullen we dat allemaal weten. Ik maak me echter nooit zorgen”, begon Van Dijk.

Vertrek zou grote klap zijn

Hij ziet de doelman, met wie Van Dijk veel prijzen won, liever niet vertrekken. "We hebben alles samen meegemaakt, positieve dingen, en helaas ook enkele negatieve, dus het zou zeker een grote klap en een verlies zijn. Maar ik denk niet dat het een goed idee is om vooruit te denken over wat er wel of niet kan gebeuren."

Volop prijzen bij Liverpool

Met Van Dijk en de 33-jarige Alisson in de gelederen won Liverpool alles wat er te winnen viel. Zo pakten de club de Champions League in 2019 en werden ze ook tweemaal kampioen in de Premier League. Volgens Van Dijk was de rol van Alisson levensgroot. Big Virg vindt hem dan ook 'de beste keeper ter wereld.'

Momenteel kampt Alisson met een hamstringblessure. De Braziliaan hoopt de laatste paar duels in ede Premier League nog mee te kunnen pakken. En Van Dijk hoopt minstens zo hard met hem mee. "Wat er daarna ook gebeurt, dat is niet iets wat je aan mij moet vragen. Of ik wil dat hij blijft? Natuurlijk, daar bestaat geen twijfel over."

Einde van een tijdperk

Veel speler die jarenlang cruciaal waren voor Liverpool-successen gaan vertrekken. Zo is het al duidelijk dat Mo Salah en Andrew Robertson bezig zijn aan hun laatste maanden op Anfield. Mocht Alisson ook gaan, dan is Van Dijk de enige speler die nog over is van het team dat in 2019 de Champions League won met Jürgen Klopp