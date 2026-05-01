Op het WK voetbal beschikt Oranje over genoeg duelkracht in de achterhoede. Dit komt namelijk omdat een aantal Nederlandse internationals bij hun club in de Premier League een bijzondere training met een MMA-vechter deden.

Brighton, de nummer zes van de Engelse Premie League, heeft een opmerkelijke trainingsmethode ingezet om de concurrentiekracht bij standaardsituaties te verbeteren. Ze haalden een MMA-vechter naar een training. Dit onthulde trainer Fabian Hurzeler, die zijn team fysiek weerbaarder wil maken.

Bijzondere training met MMA-vechter

Het nieuws kwam aanvankelijk via de 21-jarige middenvelder Jack Hinshelwood, die tegen de BBC de innovatieve technieken van de trainer prees en de aanwezigheid van de vechter noemde. Later, op een persconferentie voor de wedstrijd tegen Newcastle, bevestigde Hurzeler dat de sessie 'enkele maanden geleden' plaatsvond. Het doel: de individuele duelkracht van het team ontwikkelen.

“We hebben hem erbij gehaald omdat we veel praten over standaardsituaties, blokkeren en de nieuwe trends in de Premier League”, legde de Duitse coach uit. “We proberen ons aan te passen, want ik wil niet dat deze club altijd bekendstaat als een ‘aardige’ club. Op bepaalde momenten moet je behoorlijk veerkrachtig zijn in persoonlijke duels”, aldus de trainer.

Hurzeler, met zijn 33 jaar de jongste trainer in de Premier League, lichtte de logica achter het initiatief toe. Hij benadrukte het belang van leren van andere sporten. “Er zijn verschillende manieren om je lichaam en vaardigheden te gebruiken om één-op-één duels te winnen, vooral bij standaardsituaties. Een MMA-vechter heeft altijd één-op-één duels. Hun werk is om een manier te vinden om de tegenstander te verslaan en wij halen graag ideeën uit andere sporten”, stelde hij.

Oranje-internationals

Van de innovatieve trainingstechnieken van Brighton profiteren een hoop Nederlandse internationals. Zo staan er vier huidige en oud-internationals onder contract bij de club: Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer, Bart Verbruggen en Joël Veltman.

Vooral Van Hecke en Verbruggen lijken basisspeler te worden van Oranje op het aankomende WK voetbal. Ook Wieffer, die de laatste weken in vorm is bij Brighton, lijkt door de blessure van Jerdy Schouten weer serieus kans te maken op een plekje in de WK-selecte van Ronald Koeman.