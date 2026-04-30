Arne Slot heeft met Liverpool in de maand april een mooie reeks neergezet in de Premier League. De trainer van Liverpool won drie keer en is daarmee genomineerd voor trainer van de maand in Engeland. Hij heeft wel stevige concurrentie, maar de uitverkiezing moet weer wat vertrouwen geven.

Arne Slot heeft het lastig dit jaar met Liverpool en krijgt bepaalde periodes bakken aan kritiek te verwerken. Zo ook begin deze maand toen hij in de eerste wedstrijd met Liverpool in de Champions League tegen Paris Saint-Germain met een andere formatie ging spelen, hij verloor en dan is dat natuurlijk een slechte keuze geweest.

Prestaties april

Maar in de Premier League maakte hij geen slechte keuzes: Liverpool won drie keer en deed daarmee goede zaken voor een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Met deze prestatie is Slot genomineerd voor trainer van de maand in Engeland en dat is de derde keer in zijn carrière dat hij daarvoor genomineerd is.

Het is voor Slot maar goed dat deze prijs alleen gebaseerd is op de prestaties in de Premier League, want anders zou hij nooit genomineerd zijn. In de Champions League verloor hij in april van Paris Saint-Germain en Manchester City speelde Liverpool uit de FA Cup (4-0). In de competitie ging het hem wel voor de wind met winstpartijen op Fulham, Everton en Crystal Palace.

Genomineerden

De andere genomineerden zijn Nuno Espirito Santo van West Ham United, Daniel Farke van Leeds United, Pep Guardiola van Manchester City, Fabian Hurzeler van Brighton, Andoni Iraola van Bournemouth en Bitor Pereirea van Nottingham Forest. Begin dit seizoen won Slot de prijs al een keer, dat was in augustus van 2025. Toen won hij ook drie keer op rij van Bournemouth, Newcastle en Arsenal.