Arne Slot kijkt vol positivisme terug op zijn tijd bij Liverpool. De 47-jarige Nederlander was twee jaar lang trainer van de Engelse topclub. Zaterdag besloten hij en Liverpool in onderling overleg uit elkaar te gaan.

De Nederlandse coach was sinds de zomer van 2024 werkzaam bij de Engelse club, waar hij in zijn debuutjaar meteen de Premier League won. Slot had nog een contract voor een seizoen op Anfield. Er waren lang geluiden dat hij die verbintenis zou verlengen, maar nu is besloten dat de wegen scheiden. Slot laat bij Liverpool Oranje-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo achter.

Dankwoord van Liverpool

"Dat dit een moeilijke beslissing voor ons als club was, spreekt voor zich", schrijft de directie van Liverpool op de clubsite. "De bijdrage die Arne aan Liverpool FC heeft geleverd in de tijd dat hij bij ons was, is significant, waardevol en - het allerbelangrijkste voor de supporters en voor ons - succesvol."

"Tegelijkertijd zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk is om de club vooruit te helpen. Nogmaals, het moet benadrukt worden dat dit geen beslissing is die lichtvaardig is genomen, integendeel."

Eerste woorden Arne Slot op ontslag

Inmiddels is er via transferspecialist Fabrizio Romano ook een eerste reactie van Arne Slot gekomen op zijn vertrek. "Het was een fantastische tijd samen met Liverpool, ik ben zo dankbaar dat we vorig seizoen de titel hebben kunnen winnen", liet de Nederlander weten.

“It’s been an amazing ride together with Liverpool, I am so grateful that we were able to win the league last season”. ❤️ pic.twitter.com/AONbxY9m38 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Slot kwam twee jaar geleden over van Feyenoord. De opvolger van de in Liverpool populaire Jürgen Klopp veroverde in zijn eerste jaar de landstitel. De ploeg kon het succes geen vervolg geven in het afgelopen seizoen, dat gekenmerkt werd door veel (persoonlijke) tegenslagen. Liverpool werd vroegtijdig uitgeschakeld in de League Cup en de FA Cup, verloor van Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League en moest genoegen nemen met een vijfde plaats in de competitie.

