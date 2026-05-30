Het kan een droomseizoen worden voor Jurriën Timber. Binnenkort reist hij voor Nederland af naar het WK, maar eerst staat zaterdag de Champions League-finale op het programma tussen Paris Saint-Germain en Arsenal, waarmee hij onlangs landskampioen werd in de Premier League. In gesprek met Sportnieuws.nl spreken voormalig Oranje-internationals hun verwachtingen uit van de uitkomst van de finale.

Ronald de Boer is van mening dat de eindstrijd eigenlijk al gespeeld is in de vorige ronde: "De halve finale van Paris tegen Bayern München was natuurlijk de gedroomde finale. Zeker gezien de eerste wedstrijd. Arsenal is net kampioen geworden, dat geeft een boost. De druk is er een beetje af, dus het vertrouwen zal groot zijn en het is natuurlijk een ploeg die als geen ander kan verdedigen en standaardsituaties kan uitspelen."

Toch verwacht de voetbalicoon dat het duel heel anders wordt dan de halve finale tussen PSG en Arsenal: "Maar niet minder interessant", voegt hij toe. "Ik heb met beiden gespeeld: Mikel Arteta en Luis Enrique, dus ik gun het ze ook allebei."

'Die vond ik zo degelijk'

Voormalig keeper Maarten Stekelenburg hoeft geen seconde na te denken op de vraag wie hij denkt dat er gaat winnen. "Paris", antwoordt hij zonder aarzelen. "Ik bedoel: als je Bayern München uitschakelt in de eerste wedstrijd, maar ook die tweede, die vond ik zo degelijk. Ze gaven niks weg en ze hebben wereldsterren. Niet eens sterren eigenlijk", bedenkt hij zich. "Maar gewoon een fantastisch team, dus ik denk Paris."

'Gaat het moeilijker krijgen dan iedereen verwacht'

Ook Frank de Boer verwacht dat de Franse grootmacht wederom de winst zal grijpen: "Ik denk Paris, eerlijk gezegd. Die vind ik het beste overkomen, hoewel Arsenal heeft bewezen een hele stugge tegenstander te zijn. Ze zijn natuurlijk net kampioen geworden, dus dat geeft ze een boost", herhaalt hij zonder het te weten de woorden van zijn tweelingbroer. "Ik denk dat Paris het moeilijker gaat krijgen dan iedereen verwacht, maar ik vind dat hun voorhoede en middenveld zoveel kwaliteit heeft, dus ik gok toch op PSG."

'Zou het mooi vinden als Arsenal een keer wint'

Ook Siem de Jong begint direct over de halve finale tussen PSG en Bayern München: "Die was ook al heel mooi. Dat was eigenlijk al een soort van finale. Ik vind Paris echt wel een sterk team, maar ik moet zeggen dat Arsenal ook echt wel een machine is geworden onder Arteta. Ik verwacht een schaakspel, maar zie het liefst een wedstrijd zoals die tussen Paris en Bayern. Ik zou het wel mooi vinden als Arsenal het een keer wint, maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit."

