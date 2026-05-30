De bom is gebarsten bij Liverpool: trainer Arne Slot is per direct de laan uitgestuurd. Liverpool-icoon Sander Westerveld is woedend op de clubleiding van The Reds. De oud-keeper begrijpt helemaal niets van de beslissing om de Nederlander op straat te zetten na zo'n seizoen. "Dit is écht een dramatische en schandalige keuze", stelt Westerveld resoluut tegen Sportnieuws.nl.

De 47-jarige Slot werd afgelopen jaar nog kampioen van de Premier League, maar eindigde dit seizoen op een teleurstellende vijfde plaats. Volgens Westerveld zijn daar echter genoeg redenen voor te bedenken. "De club is nu gewoon bezweken onder de druk van de golf aan kritieken op het internet. De laatste paar maanden zijn ze daar helemaal losgegaan op Slot en nu werd het blijkbaar te veel voor de directie", luidt de eerste reactie van Westerveld.

'Directie moet per direct opstappen'

Westerveld, die in zijn tijd bij Liverpool onder meer de UEFA Cup, FA Cup en League Cup won, vindt dat niet alleen naar de trainer gekeken moet worden. "Ik vind het echt ongelooflijk. Ik zeg al maanden dat er zó veel zaken spelen waar Slot niets aan kan doen. De directie en Fenway Sports Group moeten nu ook kritisch naar zichzelf kijken. Ze hebben hem compleet laten hangen. Als je Slot ontslaat, dan moet de rest ook vertrekken", vervolgt Westerveld.

Het Liverpool-icoon wijst allereerst naar de teleurstellende transferzomer van The Reds. "Liverpool was afgelopen zomer helemaal rond met Marc Guéhi, die stond al met het shirt in zijn handen. Ook met Antoine Semenyo (nu van Manchester City, red.) was een persoonlijk akkoord bereikt. Maar ineens besloten de eigenaren in de winterstop dat er niet meer geïnvesteerd zou worden. Dan sta je daar als trainer met je handen in je zakken. De club heeft hem daarin volledig laten vallen."

Overlijden van Jota

De clubleiding van Liverpool liet via de officiële kanalen al weten veel respect te hebben voor de manier waarop Slot omging met het overlijden van Diogo Jota. Ook Westerveld verwijst naar die zware omstandigheden. "Uiteindelijk bleef hij achter met miskopen én met de enorme schaduw van het overlijden van Diogo Jota die over het seizoen hing."

"Ik was heel blij met het interview van Andy Robertson, waarin hij uitlegde dat de jongens er in de eerste maanden met hun hoofd totaal niet bij waren. Ze hebben enorm geworsteld met de dood van Jota. Kijk alleen al naar Mo Salah. Vorig seizoen was hij nog de beste speler van de Premier League, maar dit seizoen heeft hij nauwelijks nog een normale wedstrijd gespeeld. Dat heeft alles te maken met de situatie rond Jota. Ik vind het echt onmenselijk dat Slot nu is ontslagen."

Vertrek van Luis Diaz

Vervolgens noemt Westerveld nog het vertrek van Bayern München-smaakmaker Luis Diaz. De Colombiaanse vleugelaanvaller mocht verrassend genoeg vertrekken bij Liverpool. "Ik heb van tientallen mensen gehoord: waarom laat Slot dat gebeuren? Maar Slot heeft hem helemaal niet laten gaan. Diaz was de nummer één op de lijst van Slot, maar de eigenaren hebben gezegd: oh, kunnnen we er tachtig miljoen euro voor krijgen? Laat maar gaan. Als je al deze zaken bij elkaar optelt... Dan snap ik totaal niet waarom je Slot de schuld geeft voor dit teleurstellende seizoen."

Volgens de oud-international van Oranje had Slot minimaal een paar maanden de kans moeten krijgen. "Ik vind het een héél raar moment. Hij heeft alsnog de Champions League gehaald, dus ik had gewoon gehoopt en gewild dat hij een nieuwe kans zou krijgen van de directie. Juist omdat er ook een nieuwe transferwindow komt. Als het in oktober of november dan nog steeds tegenvalt, dan kun je altijd nog ingrijpen. Als ze Slot nu wegsturen, dan vind ik ook dat de directie en eigenaren weg moeten. Zij zijn verantwoordelijk voor de selectie."

'Dit wisten ze al een paar weken'

Westerveld is ervan overtuigd dat de clubleiding van Liverpool al weken geleden had besloten om afscheid te nemen van Slot. Juist dat steekt hem enorm. "Het probleem was natuurlijk dat het spel de laatste weken heel slecht was, maar deze beslissing vind ik dramatisch en schandalig. Liverpool is mijn club, maar ik weet zeker dat dit al langer speelde."

Volgens de oud-doelman heeft de club daarbij ook een grote fout gemaakt op de trainersmarkt. "Dan laten ze clubicoon Xabi Alonso ook nog eens naar Chelsea vertrekken. Ik vind echt dat Liverpool hier een enorme fout heeft begaan. Het voelt onlogisch en vooral heel onterecht", besluit Westerveld.

