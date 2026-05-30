Het huwelijk tussen Arne Slot en Liverpool is over. De Nederlandse oefenmeester legde zijn taken neer na zijn tweede jaar in Engeland. Dat was een bewogen seizoen, waarbij Slot de nodige tegenslagen kende. In een statement bedankt Liverpool hem voor bewezen diensten.

Slot ging na drie succesjaren bij Feyenoord over naar Liverpool, waar hij in zijn debuutseizoen meteen de Premier League won. Er werd veel verwacht van The Reds in het daaropvolgende jaar, maar in de voorbereiding kwam speler Diogo Jota om het leven bij een tragisch ongeluk. Dat hakte er natuurlijk flink in bij de club, die in de zomer voor honderden miljoenen aan nieuwe spelers had gekocht.

Slot werkte met een kleine selectie en kreeg te maken met veel blessureleed. Ook was de vorm van enkele bepalende spelers niet zoals het jaar ervoor. Op de laatste speeldag speelde Liverpool Champions League-voetbal veilig, maar er was vooral kritiek op de manier van spelen. Dus besloot Slot zelf de handdoek in de ring te gooien.

Liverpool spreekt waardering uit aan Arne Slot

In een statement spreekt Liverpool hun waardering uit richting Slot. "Dat dit voor ons als club een moeilijke beslissing was om te nemen, spreekt voor zich. De bijdrage die Arne heeft geleverd aan Liverpool FC in de tijd dat hij bij ons was, was aanzienlijk, betekenisvol en – het allerbelangrijkste voor de supporters en onszelf – succesvol", valt te lezen.

Arne helped us deliver our 20th title and we’ll always be thankful ❤️ pic.twitter.com/0rpzDPQ4U6 — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

"We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk is om de club vooruit te blijven helpen. Nogmaals, het moet benadrukt worden dat dit absoluut geen beslissing is die lichtzinnig is genomen, integendeel", aldus Liverpool. "We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om officieel onze waardering uit te spreken voor Arne, die altijd een speciale plaats zal innemen in de geschiedenis van deze voetbalclub als de trainer die Liverpool de 20e landstitel bezorgde."

Verlies van Diogo Jota

Ook is er een speciaal dankwoordje voor Slot hoe hij met de situatie rondom het verlies van Jota omging. "Hij hielp de club ook door een van de moeilijkst denkbare periodes na het verlies van Diogo. De compassie en menselijkheid die hij in die tijd toonde, zeiden veel over hem als persoon. Daarom kunnen we Arne alleen maar het allerbeste wensen in de volgende fase van zijn trainerscarrière, waarbij het onze verwachting is dat hij succesvol zal blijven."

"Arne vertrekt met onze dankbaarheid, met een Premier League-titel op zijn naam en met de wetenschap dat hij en zijn familie altijd weer welkom zullen zijn op Anfield."

