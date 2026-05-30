Het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is ingeslagen als een bom in Engeland. Enkele uren nadat het nieuws naar buiten kwam, staat het vol in de Engelse tabloids over het ontslag van de Nederlandse manager. Onderstaand een overzicht van wat de Engelse media schrijven na het afzwaaien van Slot.

Volgens de BBC is de clubleiding van The Reds dat het gehele seizoen van mening was dat een trainerswissel niet nodig was, met oog op het nieuwe seizoen van gedachten veranderd. "Na een evaluatie afgelopen weekend na afloop van het seizoen vindt de clubleiding dat de volgende fase een meer aanvallende, agressieve en doortastende speelstijl vereist."

"Een rampzalige titelverdediging en een vijfde plaats hebben ertoe geleid dat invloedrijke figuren hebben besloten een andere koers in te slaan", schrijft The Sun. De krant merkt bovendien op dat het ontslag van de Nederlandse oefenmeester pas enkele weken na een sneer van Mohamed Salah op Instagram volgde.

Fans en spelers kritisch jegens Slot

Volgens Daily Mail is de beslissing vanuit de club om Slot te ontslaan 'met tegenzin' genomen. 'Ze beseffen dat de titelverdediging een mislukking was en dat ze opnieuw moeten beginnen. Liverpool liet ook verdedigend te wensen over en kreeg 53 doelpunten tegen in de competitie.' Ook schrijft de krant dat de fans van de club zich gedurende het seizoen tegen de Nederlander keerde en dat verschillende spelers kritisch waren over Slots speelstijl.

Bovendien meldt de krant dat er al een opvolger in beeld is. Andoni Iraola ligt op pole position om Slots functie over te nemen. "Hij werd naar de Premier League gehaald door Richard Hughes, die inmiddels naar Liverpool is verkast als technisch directeur. De 43-jarige trainer heeft gesprekken gevoerd met een aantal clubs in Europa", stelt de het Engelse medium.

The Telegraph vermoedt dat het duo Michael Edwards, algemeen directeur voetbalzaken en technisch directeur Richard Hughes een centrale rol hebben gespeeld in het ontslag van Slot. Hoewel de twee gedurende het afgelopen seizoen altijd achter de Nederlander bleven staan, hebben de twee volgens de krant het ontslag van de Nederlandse manager al langere tijd in gedachten gehad als een reële optie.

