TV-presentator Tijl Beckand heeft afgelopen week een wel heel opvallend moment meegemaakt in Amsterdam. De presentator uit Den Haag vertelt dat hij een praatje maakte met Ricardo Kishna in een hotel, maar over het hoofd zag dat de oud-voetballer van Ajax aan tafel zat met de grote Zlatan Ibrahimovic.

Beckand, bekend van RTL-programma's als De Verraders en het Perfecte Plaatje, vertelt het verhaal in zijn podcast Ruben & Tijl Met De Botte Bijl. De presentator ging met een vriend wat drinken in de Soho House in Amsterdam, een uitgaansgelegenheid/hotel. Daar zag hij Ricardo Kishna zitten, oud-speler van Ajax, ADO Den Haag, Lazio en Lille. Beckand en Kishna hebben allebei roots in Den Haag en knoopten daarom een gesprekje aan, zonder dat de presentator wist wie er tegenover de oud-Ajax-speler zat.

Uiteindelijk was het gesprek afgerond en zei Beckand gedag tegen Kishna. Uit beleefdheid gaf hij de gesprekspartner van de oud-voetballer ook een hand en toen realiseerde de presentator pas dat hij op nog geen meter van Zlatan Ibrahimovic stond. "Ik kon niet meer terug om wat tegen hem te zeggen. Het is alsof je honderd euro inzet op een getal, wint en het dan niet laat staan", grapt Beckand over het moment dat hij Ibrahimovic herkende.

Beckand weet niet waarom Kishna en Ibrahimovic met elkaar zaten te praten. Beide spelers zijn inmiddels al even gestopt met hun actieve carrière en hebben ook nog nooit samen gespeeld. Wel hebben Kishna en Ibrahimovic een aantal overeenkomsten. Niet alleen dat ze allebei bij Ajax hebben gespeeld, maar ook de band met zaakwaarnemer Mino Raiola. Beide spelers zaten in de stal van de overleden voetbalagent met Italiaanse roots en hadden een zeer warme band met hem.

Het is niet de eerste keer dat een bekende Nederlander Ibrahimovic tegen het lijf loopt in Amsterdam. Onlangs kwam ook olympische medaillewinnares Nouchka Fontijn de oud-voetballer tegen in Brasserie van Dam, een lunchtent in de hoofdstad. De boksster herkende Ibrahimovic wel, ging met hem op de foto en vroeg hem zelfs om advies over hoe hij zo goed en gefocust is gebleven gedurende zijn carrière.