Estavana Polman maakte vrijdag groot nieuws bekend: ze stopt na dit seizoen met handballen. Dat betekent dat ze meer tijd zal kunnen doorbrengen met haar geliefde Rafael van der Vaart. Samen zorgen ze voor hilariteit op live tv.

De 33-jarige Polman nam na het WK eind vorig jaar in Nederland al afscheid als international. Ze speelde vanaf haar debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Ze speelde lang bij Team Esbjerg in Denemarken, maar sinds 2022 bij het Roemeense Bucuresti.

Ze woont daarom ook met oud-voetballer Van der Vaart en hun dochter Jesslynn in Roemenië, al zal daar na haar pensioen verandering in komen. Het gezin verhuist dan naar Huissen, een plaats in de buurt van Arnhem. Bij Vandaag Inside willen ze daar meer over weten en dus videobellen ze met Polman in Boekarest.

'Rafael is weggegaan'

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vragen Polman het hemd van het lijf, maar zijn ook benieuwd waarom Van der Vaart niet deelneemt aan het gesprek. "Rafael is weggegaan. Ik wilde hem nog even in beeld doen, maar hij is weggegaan, met een toiletrol onder zijn arm net. Hij zei: 'ik kom helemaal niet in beeld'."

"Is de slaapkamer ver?", vraagt presentator Genee zich af. Polman begint te glunderen. "Wil je dan dat ik hem laat zien aan je? Mij maakt het niet uit", zegt ze terwijl ze opstaat van de bank en richting de slaapkamer loopt." "Ik zou wel even kloppen als ik jou was", adviseert Genee.

'Hij was niet naakt'

Uiteindelijk heeft Polman haar vriend gevonden. Ze slaat een arm om hem heen en Van der Vaart zwaait even naar de camera. "Hij was niet naakt. Het is oké", aldus de handbalster.

Bij Vandaag Inside hebben ze al een nieuwe carrière voor Polman voor ogen. Ze zien haar graag als vaste tafelgast aanschuiven bij de talkshow. Maar volgens Derksen heeft de Arnhemse al een heleboel aanbiedingen gekregen vanuit de tv-wereld.