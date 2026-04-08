'Het verschil tussen Liverpool en PSG was nog groter dan de afstand van het Kanaal', zagen de Britse media woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League. Arne Slot en zijn ploeg maakten een enorm slappe indruk en moeten vrezen dat het avontuur in Europa's topcompetitie roemloos eindigt.

De beslissing van de Nederlandse trainer om talisman Mohamed Salah op de bank te laten in Parijs, wordt meteen aangehaald door The Sun als één van de redenen dat het misging tijdens de 2-0 nederlaag bij titelhouder PSG. De score had nog veel erger kunnen zijn voor Liverpool, dat gedomineerd werd. 'De gok van Slot om Salah op de bank te zetten was bedoeld om defensief meer zekerheid te bieden, maar in plaats daarvan gaf Liverpool PSG alle vrijheid in het eigen Parc des Princes', schrijft The Sun woensdagavond.

'Volledig uit elkaar gescheurd'

Alle Britse media zagen dat Slot voor een ongewone opstelling koos, met extra defensieve 'zekerheid', maar dat pakte volledig verkeerd uit. Stephen Warnock, voormalig verdediger van de club, reageerde bij de BBC treffend. "Liverpool veranderde van systeem om PSG te stoppen, maar zelfs zo verdedigend kwamen ze niet eens in de buurt van tegenhouden. Ze werden volledig uit elkaar gescheurd achterin."

Bij Daily Mail zijn ze ook geen fan van de tactiek die Slot probeerde in Parijs. 'Hij zegt altijd tegen verdedigend voetbal te zijn en is kritisch als tegenstanders zo spelen. Maar nu deed hij het zelf en betaalde het zich totaal niet uit.

'Een eenzijdige afstraffing'

'Niet nog een gestolen zege van PSG in Parijs tegen Liverpool dit keer, maar een ouderwetse afstraffing. Het verschil tussen de beide teams is groter dan de breedte van het Kanaal (de zeestraat tussen Engeland en Frankrijk, red.). Als de VAR een penalty niet had teruggedraaid, had het nog veel erger kunnen zijn. Dit was een eenzijdige afstraffing die niet eens in de score duidelijk werd gemaakt.'

Pijnlijke statistieken

Pijnlijk duidelijk werd het in de statistieken wel, want Liverpool kreeg niet één schot op doel in Parijs en dat was voor het eerst in de CL sinds 2020. 'De slechtste in alle cijfers', noteerde Daily Mail. Toch blijven de Reds in leven voor de return op Anfield volgende week. 'Een derde goal had van dat duel Mission Impossible gemaakt', is The Sun ook eerlijk.

'Vernederend'

De reporter van Daily Mail noemt de nederlaag 'vernederend' en zag Liverpool ontsnappen. 'Het is onwaarschijnlijk dat Slot en zijn ploeg zich nog herpakken in de return. De tabloid noemt het dan ook 'een berg om te beklimmen'.

Erg milde cijfers

Het lokale The Liverpool Echo is nog bijzonder mild in het uitdelen van de cijfers voor de spelers van de Engelse topclub. Er vielen maar twee onvoldoendes: spits Hugo Ekitiké en middenvelder Dominik Szoboszlai kregen allebei een vijf. Hoewel de rest van de ploeg ook bijzonder weinig presteerde, krijgen de Nederlanders bijvoorbeeld allemaal zessen en Florian Wirtz en Joe Gomez zelfs een zeven.