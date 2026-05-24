Ralf Seuntjens beleefde zondag een van de mooiste momenten uit zijn loopbaan. Met SK Lommel promoveerde de 37-jarige spits naar het hoogste niveau in België. Dat is extra bijzonder, aangezien de Bredanaar enkele jaren geleden nog vocht tegen lymfeklierkanker en zelfs rekening moest houden met het einde van zijn carrière.

Een dag later kan Seuntjens het nog altijd nauwelijks bevatten. "Het is écht bizar, onwerkelijk en ongelooflijk dat we dit nog mogen meemaken op mijn leeftijd", vertelt een dolgelukkige Seuntjens tegen Sportnieuws.nl. De routinier erkent dat het promotieduel niet van hoog niveau was. "Het was veel tegenhouden, maar als je dan uiteindelijk toch gehuldigd wordt met duizenden mensen… Echt waanzinnig."

Toch niet het mooiste moment

Direct na de promotie noemde Seuntjens het succes met Lommel nog ‘de mooiste herinnering van zijn leven’. Daar komt hij enkele uren later op terug. "Direct na de wedstrijd zit je in een waas, maar het is niet het mooiste moment van mijn leven", lacht Seuntjens, die in januari 2023 schoon werd verklaard van lymfeklierkanker. "Mijn mooiste moment is toch wel dat eerste doelpunt in Japan toen ik terugkeerde van die zware periode. En ook het kampioenschap met VVV."

Koning van Lommel

Seuntjens kende een ijzersterk seizoen bij Lommel, dat onderdeel is van de City Group van onder meer Manchester City en Girona. De spits veroverde al snel een basisplaats en was uiteindelijk goed voor liefst twintig doelpunten en tien assists. "Dat is wel bizar, hè", zegt Seuntjens met een glimlach. "En dat in de meest fysieke competitie na de Championship. Het heeft dit seizoen ook een aantal keren mee gezeten, maar het is natuurlijk wel wonderbaarlijk."

Contractverlenging op 37-jarige leeftijd

Ondanks zijn leeftijd en de zware medische periode twijfelt Lommel geen moment aan Seuntjens. De club besloot zijn aflopende contract met een jaar te verlengen. "We gaan nog een jaartje door”, reageert Seuntjens opgetogen. "En dan vooral als invaller, denk ik. Al dacht ik dat dit seizoen ook, maar dat liep even anders", lacht hij.

De Seun of God, zoals zijn bijnaam luidt, kijkt ondertussen alweer vooruit naar volgend seizoen. "Ik ga mijn steentje bijdragen, zo zit ik in elkaar. Maar ik vind wel dat de club goed moet gaan investeren in de selectie, zodat we volgend jaar weer een goed jaar kunnen hebben. Maar eerst krijg ik nog iets van de burgemeester, gaan we het seizoen afsluiten met het team én dan lekker op vakantie", besluit Seuntjens.

