Jason (21) en Robin (20) van Duiven staan voor de grootste uitdaging uit hun nog jonge carrière. Met Lommel SK spelen de Nederlandse broers én Ralf Seuntjens een beslissend tweeluik tegen Dender. Bij een overwinning promoveert de Belgische club, onderdeel van de City Football Group, voor het eerst in 23 jaar naar het hoogste niveau. “Dan mag er een standbeeld van ons komen, hoor”, grapt Jason.

Lommel beschikt sinds november over een gloednieuw trainingscomplex midden in de bossen. De club investeerde bijna negen miljoen euro in de accommodatie en dat maakt indruk op de Nederlanders. “Je ziet zo’n complex misschien bij PSV, Ajax en Feyenoord, maar voor de rest helemaal nergens in Nederland. Als speler heb je hier heel veel geluk dat je met zulke faciliteiten kunt werken. Je ziet het zelfs bij Ralf (Seuntjens, red.), die als 37-jarige nog steeds groeit qua snelheid en fitheid”, zegt Jason.

Belangrijke rol voor Ralf Seuntjens

Jason speelde afgelopen zomer al de rol van ‘scout’ voor zijn jongere broer Robin. Hij adviseerde de clubleiding van Lommel om hem in de winter over te nemen van Jong PSV. Robin was daar clubtopscorer met veertien goals in 22 wedstrijden, maar kreeg geen kans in het eerste elftal. In België leert hij inmiddels veel van routinier Ralf Seuntjens. “Mensen beseffen niet hoe goed Ralf nog steeds is. Ik heb met geweldige spitsen getraind bij PSV, maar hoe Ralf afwerkt…”

Robin merkt dat hij grote stappen zet dankzij de ervaren aanvaller. “Ralf en ik zijn nu bezig om mij een beter aanspeelpunt te laten zijn, dat is natuurlijk een heel grote kwaliteit van hem”, vertelt hij over de spits, die al achttien keer scoorde dit seizoen. “Dat is ook een van de redenen dat ik naar Lommel ben gegaan. Hij is wel een beetje een mentor voor mij, maar ik probeer hem ook te helpen. Hij vertelt me ook bij trainingen en wedstrijden wat ik beter moet doen, dat vind ik wel heel erg fijn.”

Van fiasco naar droomscenario

Lommel verkeert in bloedvorm richting de cruciale duels met Dender. Dat de Belgische club nu nog meedoet om promotie, is redelijk opvallend te noemen. Vorig seizoen eindigde namelijk in een enorme teleurstelling met een elfde plek. “Dat was écht klote, want toen was het seizoen opeens klaar op 17 april. Het was een heel teleurstellend seizoen. Gelukkig hebben we het dit jaar uitstekend voor elkaar en spelen we nog steeds volop voor promotie.”

Sleutel ligt bij ervaring

Volgens Jason is de mix tussen talent en ervaring dit seizoen de sleutel tot succes. Vooral spelers als Seuntjens en Joey Pelupessy zijn belangrijk binnen de groep. “Lommel staat natuurlijk bekend om het opleiden van talenten, maar elk team heeft ook oudere jongens nodig”, legt hij uit.

Robin herkent dat verschil direct ten opzichte van zijn tijd bij Jong PSV. “Daar konden ze allemaal fantastisch voetballen, maar ervaring brengt écht een groot verschil in de ploeg. Als je bij Jong PSV te laat kwam, dan keek er niemand raar op. Dan vond je dat bij wijze van spreken nog stoer, terwijl het helemaal niet normaal is om te laat te komen. Hier komt dan ook niemand te laat, dat gebeurt gewoon niet. Daarvoor zijn ervaren jongens gewoon heel belangrijk”, aldus Robin.

Dit is deel twee van een uitgebreid interview met de gebroeders Van Duiven. Zondagochtend verschijnt een openhartig verhaal van het tweetal over hun opvallende vertrek bij PSV.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover