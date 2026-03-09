De derby tussen Celtic en Rangers is afgelopen weekend compleet uit de hand gelopen. De wedstrijd in Schotland staat al niet bekend om een van de meest vriendelijke wedstrijden, maar tijdens de laatste editie werd het door een veldbestorming wel erg grimmig.

Bij een veldbestorming na een duel in de Schotse beker in Glasgow tussen rivalen Rangers en Celtic zijn meerdere gewonden gevallen en enkele arrestaties verricht. Dat melden Britse media. Zowel politieagenten als toeschouwers zijn gewond geraakt. De Schotse politie wil het precieze aantal arrestaties niet geven.

De kwartfinale eindigde in 0-0, waarna Celtic de strafschoppenserie won. Eerst bestormden de jubelende uitsupporters van Celtic het veld, waarna ook het thuispubliek zich op het veld begaf. Er werd onder meer gegooid met vuurwerk. De politie wist de supportersgroepen te scheiden door een barricade te vormen.

Schotse politie

"Agenten en stewards zijn gedurende een aanhoudende periode geconfronteerd met extreem geweld, waarbij veel individuen zichzelf hadden bewapend met de duidelijke intentie om schade te veroorzaken", verklaarde de Schotse politie.

Volgens de politie blijft het niet bij het aantal verrichte arrestaties op zondagavond. "We werken samen met beide clubs en de Schotse voetbalbond om een stevig onderzoek te doen naar aanleiding van de gebeurtenissen op het veld na afloop van de wedstrijd."

Old Firm

De derby tussen Rangers en Celtic is een van de grootste wedstrijden die het Schotse voetbal te bieden heeft. Het duel wordt gezien als een van de meest vijandige derbys ter wereld tussen de twee ploegen die doorgaans vechten om het kampioenschap in de Schotse Premiership. Dit jaar is het echter volledig anders.

Dit jaar staat Hearth of Midlothian verrassend genoeg bovenaan. Uit 29 competitiewedstrijden haalde de ploeg al 63 punten en daarmee is het verschil met de nummer twee Celtic groot. Celtic staat inmiddels vijf punten achter en het gat met de nummer drie Rangers is al gestegen naar zes punten. Met nog vier wedstrijden te gaan lijkt het sprookje van Hearth voltrokken te worden met het eerste kampioenschap in maar liefst 86 (!) jaar.