Voor Alan Shearer was het een vrijdagmiddag om snel te vergeten. Het Britse voetbalicoon wilde namelijk in alle rust een rondje op de racefiets rijden, maar dat liep toch een stuk anders dan gepland.

Alan Shearer geeft vrijwel elk weekend zijn ongezouten mening en analyse over de diverse wedstrijden op de Engelse velden bij het BBC-programma Match of the Day. Daarnaast staat hij bekend als fervent hobby-fietser. Nu het clubvoetbal een week stilligt, was het voor hem het ideale moment om een rondje te gaan fietsen. Dat liep echter heel anders dan hij vooraf had gehoopt.

Bebloede foto's

De 55-jarige Shearer kwam namelijk hard ten val op zijn fiets. Op zijn eigen Instagram-account deelt de voormalig topspits een reeks bloederige foto's en geeft hij de schuld aan iets opmerkelijks. "Au. Gaten in de weg terwijl je fietst, zijn geen goede combinatie", vertelt hij bij een foto die snijwonden op zijn been en arm tonen.

Het lijkt gelukkig enigszins mee te vallen voor Shearer. De verwondingen op zijn armen en benen zijn slechts schrammetjes, waardoor zijn glijpartij een stuk erger had kunnen uitpakken. Hij lijkt dan ook op tijd weer fit te zijn, om komend weekend gewoon weer een analyse te kunnen geven bij de Premier League.

Eerdere valpartij

Voor de 63-voudig international van Engeland is het overigens niks nieuws dat hij met de fiets ten val komt. Negen jaar geleden bevond Shearer zich in veel gevaarlijkere omstandigheden tijdens het fietsen, toen een val hem dwong een zware operatie te ondergaan. De topscorer aller tijden van de Premier League fietste toen in Portugal, toen hij het ongeluk kreeg en daarbij zijn pols brak. Shearer moest later, na terugkomst van zijn vakantie, een plaat in zijn gebroken pols laten plaatsen.

Engeland stelt teleur

Een gehavende Shearer zag vervolgens in de avond hoe zijn Engeland met 1-1 gelijkspeelde tegen Uruguay. Vooral op de bijzondere keuzes van bondscoach Thomas Tuchel kwam veel kritiek in eigen land. De Duitser wilde wat spelers testen en stelde duidelijk niet zijn beste elf op. Op het WK zitten The Three Lions in een groep met Kroatië, Ghana en Panama.