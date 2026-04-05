Cas Odenthal maakte al mooie momenten mee in het voetbal bij NEC, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie in 2022, maar vond zijn geluk in Italië. Na Como en Sassuolo speelt hij nu tijdelijk bij SSC Bari in de Serie B. In gesprek met Sportnieuws.nl praat hij honderduit over zijn ervaringen in Italië. “Je hebt hier vijf tv-zenders die hoofdzakelijk over de club praten."

Odenthal hoefde niet lang na te denken toen hij in 2022 gevraagd werd door Como om naar Italië te gaan. Niet alleen vanwege het mooie project bij Como, maar vooral voor het land Italië. “Ik ben altijd op vakantie geweest naar Italië toen ik klein was. Daar staan de mooiste pleintjes, kerken en paleizen. Je komt de meest romantische dorpjes in Italië tegen en dat geeft een bepaald gevoel. Ook als je kijkt naar de tenues van de voetbalclubs, die vind ik geweldig. Ik had simpelweg al een bepaalde voorliefde voor Italië.”

'De emoties zijn hier heel anders'

Nu, vier jaar later, blijkt het nog altijd geen slechte keuze te zijn geweest. Odenthal voetbalt al een paar jaar in Italië, wisselde van clubs, en ontdekt steeds meer. “Je komt er wel achter dat je nog altijd Nederlander bent, er zijn dingen minder goed geregeld dan in Nederland en dat is wennen. Maar er is minder stress, minder de drang om alles snel te doen. Dat is heerlijk. Ik heb hier in Bari een appartementje dat uitkijkt op zee, daar zit ik graag met een koffietje op mijn balkon”, lacht Odenthal.



Het klinkt als het geweldige La bella vita dat mensen altijd bedenken als het om Italië gaat. Toch is het leven als voetballer in Italië absoluut geen verkapte vakantie. Het wordt een stuk intenser beleefd dan in Nederland. “De taal leren ging vrij snel en de mentaliteit heb ik intussen ook wel overgenomen. Maar die is heel anders dan in Nederland. Het is hier heel resultaatgericht. Daar kunnen we in Nederland nog wel van leren”, vindt Odenthal. “Ook de emoties van voetbalsupporters zijn hier heel anders dan in Nederland. Dat merk ik hier in Bari ook. Dat is een heel grote club in Italië, met een van de grootste fanbases door heel het land.”

'Gratis eten in de restaurants'

Bari bungelt onderaan de Serie B maar kan toch rekenen op een hoop fans. Waar veel clubs in Nederland op het tweede niveau nauwelijks 5000 man in het stadion krijgen, heeft Bari een stadion van 55.000 man. “Je hebt hier vier of vijf tv-zenders die alleen maar over Bari praten. Voetbal wordt hier heel anders beleefd. Het gaat nu niet goed en dan heb je met elke uitwedstrijd alsnog duizend fans die meegaan. In het stadion zitten er nu 20.000 en als het goed gaat zit het direct weer vol.”

Hij wordt ook vaak herkend op straat, waar zo nu en dan ook wel weer voordelen aan hangen. Zowel in Como als in Bari kan hij bij menig restaurant altijd terecht voor een goede, sportieve pasta. “De fans leven zo voor het voetbal, dat ze dat graag voor je doen. Ze nodigen je gewoon uit in hun restaurants als ze weten dat je voor de club speelt.” Het eten bevalt hem sowieso wel in Italië. “Het is niet eens zo heel ongezond. Alles is hier vers en van hoge kwaliteit, dat is totaal anders dan pasta in Nederland. Daar maak ik dankbaar gebruik van natuurlijk”, lacht hij.

Verschillen met Nederland

De verschillen met Nederland mogen dan groot zijn, toch is het een trend in de laatste 15 jaar dat veel Nederlanders naar Italië verkassen. Odenthal weet niet precies waarom. “Ik kan natuurlijk niet voor de andere mensen denken, maar ik denk dat je als voetballer natuurlijk een hele mooie kans hebt om in een ander land te gaan wonen. En dat heb je minder snel als je geen voetballer bent. Het trekt voetballers gewoon aan; het lekkere weer, het fijne eten en het is bovenal gewoon een topcompetitie.”

Zijn debuut maakte Odenthal dit seizoen namens Sassuolo, vlak voor hij op huurbasis naar Bari ging. En dat smaakt naar meer. “Voorlopig is Odenthal nog niet uitgekeken in Italië, hij wil nog veel meer zien dan hij al heeft gedaan. Het hoogste niveau van het land is op sportief vlak zijn doel maar erbuiten wil hij graag nog meer ontdekken. “Een voetbalteam is niet alleen wat je op het veld ziet, maar ook wat erbuiten is. Daar kan je super veel van leren als je dat wil. Ik wil nu gewoon van het voetbal genieten. Je kan het verloop uiteindelijk toch niet plannen.”