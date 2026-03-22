Marten de Roon gaat de geschiedenisboeken in bij zijn club Atalanta Bergamo. De middenvelder speelt zondag zijn 436e wedstrijd voor de Italianen en is daarmee de speler die het vaakst uitkwam voor de ploeg uit Bergamo.

De 34-jarige De Roon begon zijn voetballoopbaan in de jeugd bij Feyenoord en Sparta. Uiteindelijk kwam hij via Heerenveen bij Atalanta Bergamo terecht. Die club verhuurde hem nog een jaar aan Middlesbrough, maar inmiddels staat hij al wel elf jaar onder contract bij de Italiaanse ploeg. Anno 2026 is De Roon nog altijd basisspeler en de motor op het middenveld van Atalanta. De aanvoerder heeft daarom een prachtige beloning gekregen van de club.

Atalanta speelt zondag in eigen huis tegen degradatiekandidaat Hellas Verona en tijdens dat duel zal De Roon in de basis staan. De aanvoerder van Atalanta speelt zijn 436e wedstrijd voor de club en is daarmee de speler met de meeste duels voor Atalanta. De Roon is nu officieel clublegende Gianpaolo Bellini. In een prachtige video op zijn Instagram heeft hij teruggekeken op zijn tijd bij de club met als hoogtepunt de Europa League-zege in 2024.

'Ik ben nog niet klaar'

In diezelfde video hint De Roon ook op een mogelijke contractverlenging bij Atalanta. De verbintenis van de routinier loopt nog tot het eind van het huidige seizoen, maar de middenvelder gaf in de video aan 'nog niet klaar te zijn' bij Atalanta. In dezelfde video zet hij een handtekening in een boekje, wat lijkt te duiden op een mogelijke verlenging. Officieel heeft Atalanta Bergamo echter nog niets over de verlenging naar buiten gebracht.

De Roon speelde in zijn loopbaan ook nog 42 Oranje-interlands, maar bondscoach Ronald Koeman liet in 2024 weten geen beroep meer te willen doen op de routinier. De Roon hield de deur naar Oranje zelf nog altijd open, maar in een interview zei hij onlangs dat hij WK-deelname in 2026 'wel uit zijn hoofd heeft gezet'. De kans is dan ook groot dat de interlandteller voor De Roon op 42 blijft steken.