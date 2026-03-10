Er vielen dinsdagavond een hoop goals in de Champions League. De eerste duels in de achtste finales zorgden voor genoeg gespreksstof. Zeker is wel dat Bayern München de volgende ronde kan ruiken en FC Barcelona een zware dobber krijgt in de return. Wel kon die club juichen door een goal met de allerlaatste trap van de wedstrijd.

De Duitsers troffen in Italië Atalanta Bergamo en besloten daar eens flink uit te halen. Het werd maar liefst 1-6 voor de topclub uit de Bundesliga. Josip Stanisic, Michael Olise (twee keer), Serge Gnabry, Nicolas Jackson en Jamal Musiala maakten de goals. In de blessuretijd scoorde Mario Pasalic nog de eretreffer in een duel waarin Atalanta compleet kansloos was. Marten de Roon speelde overigens de hele wedstrijd.

FC Barcelona ontsnapt in Engeland

In Engeland troffen Newcastle United en FC Barcelona elkaar. Het sfeervolle St. James Park ontplofte een paar minuten voor tijd toen de thuisploeg de enige goal van de wedstrijd dacht te maken. Harvey Barnes scoorde in minuut 86 en leek de matchwinner te worden. In de blessuretijd liep het allemaal anders. De vier minuten extra tijd waren al voorbij toen Dani Olmo neergehaald werd en Barça een pingel kreeg. Die werd door Lamine Yamal feilloos benut: 1-1. Meteen daarna was het duel afgelopen.

Frenkie de Jong was er in Engeland niet bij. De verdedigende middenvelder kampt met een blessure. Hij mist daardoor ook de vrijwel zeker de interlands van het Nederland elftal die later deze maand worden gespeeld.

Pijnlijke avond voor Liverpool en Tottenham

Eerder op de avond leed het Liverpool van Arne Slot een pijnlijke nederlaag. Op bezoek bij Galatasaray werd er met 1-0 verloren. In Turkije maakte Mario Lemina het enige doelpunt. Atlético Madrid - Tottenham Hotspur eindigde in 5-2, mede dankzij een werkelijk dramatisch optreden van keeper Antonin Kinsky. Na een kwartier werd hij gewisseld. Op dat moment had hij al drie goals om de oren gekregen, mede door twee blunders van hem.

Check hieronder alle uitslagen in de Champions League