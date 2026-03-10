Tottenham Hotspur kende dinsdagavond een werkelijk afgrijselijke start van het Champions League-duel bij Atlético Madrid. In de achtste finales leek het helemaal nergens op wat de Britten lieten zien in Spanje. Dat leverde al razendsnel een onthutsende tussenstand op, met bovendien een dramatische hoofdrol voor de Spurs-keeper.

Dat was verrassend genoeg Antonin Kinsky. De jonge Tsjech (22) kreeg plots de kans terwijl hij slechts in twee bekerpotjes onder de lat had gestaan. Het werd een een duel voor hem om nooit te vergeten, maar niet op een positieve manier.

De vervanger van de gepasseerde Guglielmo Vicario kende een werkelijk vreselijke avond. Dat begon al na een paar minuten. In minuut zes leverde hij op onbegrijpelijke wijze een bal in na een doeltrap. Een paar tellen later was het 1-0 dankzij Marcos Llorente. Daarmee was het drama nog niet ten einde.

Spurs goalkeeper Antonín Kinský in his first Champions League start:



➖ Conceded three goals

➖ TWO mistakes leading to goals

➖ Subbed off after 17 minutes



🫠 pic.twitter.com/rZiB6CzVeG — B/R Football (@brfootball) March 10, 2026

Na krap een kwartier stond het al 3-0. Micky van de Ven gleed weg, waarna Antoine Griezmann de tweede goal maakte. Daarmee was de werkelijk rampzalige afgang nog niet ten einde, want vlak na de tweede goal leverde Kinsky weer een bal in. Hij wilde de bal wegtrappen, schoot die tegen zijn eigen scheenbeen aan en legde het zo neer voor Julian Alvarez: 3-0.

Vervolgens greep Igor Tudor in. De manager haalde de falende doeman naar de kant en bracht Vicario, normaal gesproken eerste keus, binnen de lijnen. Die kon na krap vijf minuten ook weer vissen na de 4-0 van Robin le Normand, waarbij de doelman na een knappe redding in tweede instantie alsnog de vierde goal erin zag vliegen. Inmiddels is het 4-1 na een eretreffer.

Tottenham is werkelijk aan een dramatisch seizoen bezig. De club verliest wedstrijd na wedstrijd in de Premier League en moet serieus vrezen voor degradatie. De Londenaren staan zestiende, op slechts één puntje van de rode streep. Alleen Nottingham Forest, West Ham United, Burnley en hekkensluiter Wolverhampton Wanderers staan onder de Champions League-finalist van 2019.