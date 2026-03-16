Chelsea heeft een forse straf gekregen van de Premier League na financiële overtredingen uit het verleden. De Engelse grootmacht moet een recordboete betalen en ziet bovendien een transferverbod dreigend boven het hoofd hangen na een langlopend onderzoek naar dubieuze betalingen.

De hoogste Engelse competitie maakte maandag bekend dat twee tuchtprocedures tegen Chelsea zijn afgerond. Volgens de Premier League zijn de straffen vastgesteld door een onafhankelijke commissie. De club bracht de mogelijke overtredingen zelf aan het licht nadat de nieuwe eigenaren in 2022 heet stokje overnamen.

Fikse domper

Als onderdeel van de straf moet Chelsea omgerekend zo’n 12,4 miljoen euro betalen. De boete volgt op het schenden van regels rond financiële verslaggeving, investeringen van derden en de werking van de jeugdopleiding. De club heeft de sanctie inmiddels geaccepteerd en benadrukt volledig te hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Naast de financiële tik krijgt ook de jeugdopleiding van Chelsea een directe sportieve maatregel opgelegd. De Londense club mag de komende negen maanden geen transfers doen op dat niveau. Voor het eerste elftal ligt eveneens een transferverbod klaar, maar dat is voorlopig voorwaardelijk en opgeschort.

Chelsea staat onder streng toezicht

Dat betekent dat Chelsea één transferperiode geen nieuwe spelers mag registreren als het zich binnen twee jaar opnieuw schuldig maakt aan soortgelijke overtredingen. De club staat daarmee onder streng toezicht en zal nieuwe misstappen moeten voorkomen om een sportieve klap te ontlopen.

In het rapport worden onder meer geheime betalingen aan niet-geregistreerde zaakwaarnemers en derden genoemd bij verschillende transfers uit het verleden. Namen als Eden Hazard, Willian, David Luiz en Nemanja Matic worden daarbij genoemd. Een mogelijke puntenaftrek bleef uiteindelijk uit, waardoor de sportieve schade voorlopig beperkt blijft.

Premier League & Champions League

Sportief gezien draait de Londense club een wisselvallig seizoen. The Blues staan in de Premier League op een ietwat teleurstellende zesde plaats, al zijn ze nog altijd in de race voor een Champions League-ticket. In het kampioenenbal speelt Chelsea dinsdagavond de return op Stamford Bridge tegen titelverdediger Paris Saint-Germaint. In Parijs gingen de Engelsen met 5-2 onderuit, waardoor een stunt vereist is om de kwartfinales te halen.