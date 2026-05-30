De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal begon spectaculair, maar eindigde ook op zéér opvallende wijze. Terwijl iedereen in het stadion zich dacht op te kunnen maken voor een laatste hoekschop in de eerste helft, werden de spelers plots naar binnen gestuurd.

Scheidsrechter Daniel Siebert zorgde diep in de extra tijd van de eerste helft voor een merkwaardig moment. Nuno Mendes kopte de bal in de zesde minuut van de blessuretijd over de achterlijn, waardoor Arsenal een hoekschop kreeg. Dé specialiteit van de Londenaren werd ze echter plots door de neus geboord, toen de Duitse arbiter spelers én commentator Wytse van der Goot plots op het verkeerde been zette, door ze naar binnen te sturen.

Arsenal treuzelt te veel

Aanvankelijk leek er sprake van een zorgwekkende situatie, want Siebert had eerst nog toestemming gegeven om de hoekschop te nemen. Uiteindelijk bleek het echter om tijdrekken te gaan: de Arsenal-spelers treuzelden te lang bij het nemen van de corner. En dus besloot de arbitrage de standaardsituatie tóch niet toe te kennen aan de Engelsen. Het zorgde voor grote verbazing bij Arsenal-ster Bukayo Saka.

The ref blew the halftime whistle as Arsenal were getting ready to take a corner 😅 pic.twitter.com/UMfmqEIkd6 — ESPN FC (@ESPNFC) May 30, 2026

Flinke aderlating voor Arsenal

Het is een stevige tegenvaller voor de Premier League-kampioen, want de ploeg van Mikel Arteta blinkt dit seizoen net uit in standaardsituaties. Arsenal vond in alle competities al liefst 27 keer het net uit een hoekschop. Daar komen bovendien nog eens zeven doelpunten uit indirecte vrije trappen bij. De teleurstelling was dan ook op de gezichten van de The Gunners af te lezen.

Arsenal staat er uitstekend voor

Arsenal-coach Mikel Arteta zal echter allesbehalve ontevreden zijn over het optreden van zijn elftal. De Londenaren kwamen namelijk al na zes minuten op voorsprong door een treffer van Kai Havertz. Bovendien gaf de Engelse kampioen géén enkele kans weg in de eerste helft en hadden ze zelf de grootste kans om de score te vergroten. Havertz handelde echter te langzaam, waardoor het bij een 0-1 ruststand bleef.

