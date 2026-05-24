De laatste speelronde in de Serie A is uitgelopen op een bizarre chaos. De 'Derby della Mole' tussen Torino en Juventus begon met een uur vertraging, en de ultra's van de 'Bianconeri' drongen er zelfs op aan dat de wedstrijd helemaal niet gespeeld zou worden.

De oorzaak? Uren voor de aftrap braken er buiten het stadion hevige confrontaties uit tussen ultra's van Juventus en Torino. Hierdoor belandde minstens één Juventus-fan in het ziekenhuis in kritieke, maar niet levensbedreigende toestand. Vanwege deze incidenten eisten de Juve-ultra's dat de wedstrijd niet doorging en spraken ze tijdens de warming-up meerdere keren direct met hun spelers.

Gelijktijdige aftrap

De wedstrijd Torino - Juventus was een van de vijf laatste Serie A-duels van het seizoen die allemaal tegelijk, om 20:45 uur, hadden moeten beginnen. Dat liep echter anders. Die gelijktijdige aftrap is bedoeld om de sportieve eerlijkheid te bewaken en te voorkomen dat ploegen voordeel halen uit het feit dat zij de uitslagen van andere wedstrijden al kennen.

Dat betekende dat ook de wedstrijden Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa en Cremonese-Como moesten wachten totdat Juventus uit de kleedkamer zou komen. Na tien minuten oponthoud gaf de Serie A de overige vier duels alsnog toestemming om te beginnen, terwijl de spelers van Juventus en Torino nog altijd in hun kleedkamers zaten.

Veldbestorming

Volgens berichten in de Italiaanse media vreesden politie en autoriteiten dat de ultra’s van de Oude Dame het veld zouden bestormen zodra de derby van start ging, met mogelijk nog grotere veiligheidsproblemen tot gevolg. Intussen haalden ook de ultra’s van Torino hun spandoeken weg uit de Curva Maratona. Dat werd gezien als een teken dat ook zij zich konden vinden in het niet spelen van de wedstrijd.

Toch wilden de directies van Torino en Juventus dat de wedstrijd gewoon gespeeld zou worden. Na lang overleg in de kleedkamers met alle betrokken partijen werd besloten dat het duel alsnog doorgaat, maar pas om 21:45 uur begint. Dat kan in Italië nog voor flinke discussie zorgen. Juventus weet dan namelijk al hoe de andere wedstrijden zijn afgelopen en precies wat het moet doen om in de top 4 te eindigen.

