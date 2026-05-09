Voormalig Feyenoord-coach Brian Priske is zaterdagavond in een totale chaos belandt. De Deense oefenmeester, die tegenwoordig aan het roer staat bij Sparta Praag, zag hoe de derby tegen Slavia Praag compleet uit de hand liep.

De stadsderby tussen de Tsjechische aartsrivalen Slavia Praag en Sparta Praag is zaterdagavond volledig ontspoord. In de 97ste minuut stormden supporters uit de harde kern van Slavia Praag met vuurwerk het veld op.

Op randje van het kampioenschap

Het vuurwerk werd vervolgens richting het uitvak met supporters van Sparta Praag gegooid. Dat gebeurde diep in blessuretijd, in de 97ste minuut, terwijl er nog zo’n drie minuten gespeeld moesten worden. Opvallend genoeg stond Slavia Praag op dat moment juist met 3-2 voor en leek de ploeg hard op weg om de landstitel te prolongeren. De koploper had 77 punten, elf meer dan nummer twee Sparta Praag.

Bij winst was de veertiende landstitel in de clubgeschiedenis van Slavia Praag officieel binnen geweest. De supporters stonden al klaar om dat te vieren, maar betraden het veld dus enkele minuten te vroeg. Daarbij liep de situatie volledig uit de hand, doordat spelers en fans van de rivaal met vuurwerk werden belaagd. De wedstrijd werd daarna vanzelfsprekend niet meer hervat. De Tsjechische bond moet zich nu over de zaak buigen, maar de kans lijkt groot dat Slavia Praag een stevige straf boven het hoofd hangt.

Reactie

De club van Priske heeft inmiddels in een bericht op X (voorheen Twitter) gereageerd op de situatie. "Het volledige team van AC Sparta Praag heeft uit veiligheidsoverwegingen het stadion van Slavia Praag verlaten", zo leest de tweet.

Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha. pic.twitter.com/lQVkj2ftMs — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 9, 2026

Priske bij Feyenoord

Priske werd in de zomer van 2024 aangesteld bij Feyenoord als opvolger van Arne Slot. De Deen arriveerde met de nodige status na zijn succesvolle periode bij Sparta Praag, maar wist in Rotterdam nooit echt zijn stempel te drukken. Onder zijn leiding pakte Feyenoord nog wel de Johan Cruijff Schaal en zette knappe resultaten neer in de Champions League, maar de prestaties in de Eredivisie waren te wisselvallig. Uiteindelijk werd hij na zeven maande de laan uitgestuurd.

In de categorie WTF: de wedstrijd tussen Slavia Praag en Sparta Praag is gestaakt. De reden? Kijk zelf maar… pic.twitter.com/HAxHTmnhdQ — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 9, 2026

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover