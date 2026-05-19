FC Barcelona werd dit seizoen voor de derde keer in vier jaar kampioen. Robert Lewandowski nam dus met een goed gevoel afscheid, de 37-jarige Poolse spits vertrekt bij de club. Frenkie de Jong stond met mooie woorden stil bij zijn vertrek.

Lewandowski speelde jarenlang in Duitsland voor Borussia Dortmund en Bayern München. Met name bij die laatste club scoorde hij de ene na de andere goal en werd hij meermaals kampioen. In 2022 vertrok hij transfervrij naar Barcelona. Gelijk in zijn eerste jaar veroverde hij daar de titel. Daar had Lewandowski met 23 doelpunten een belangrijk aandeel in.

Ook in het seizoen 2024/25 was Lewa flink op dreef voor FC Barcelona, hij scoorde 27 goals in 34 duels. Opnieuw kroonde hij zich tot kampioen van Spanje.

Frenkie de Jong neemt afscheid van Robert Lewandowski

Dit seizoen namen de speelminuten van Lewandowski af, mede door enkele lichte blessures. Toch kwam hij in 30 wedstrijden nog tot dertien doelpunten. Afgelopen zondag zwaaide hij de fans van FC Barcelona uit. Tegen Real Betis (3-1 winst) droeg Lewandowski de aanvoerdersband en werd hij na 85 minuten naar de kant gehaald. De tranen vloeiden daarbij.

Wie ontbrak was Frenkie de Jong. De Nederlander zat niet bij de wedstrijdselectie voor het afscheidsduel van Lewandowski. Via Instagram stond de Nederlander met mooie woorden stil bij het vertrek van zijn collega.

Hij plaatste niet alleen voetbalfoto's samen, maar ook van avonturen buiten het veld. "Dankbaar voor alle herinneringen die de afgelopen jaren gedeeld zijn, in de kleedkamer, op het veld en ook buiten voetbal. Je hebt onderweg zoveel mensen geïnspireerd. Ik wens jou en je familie alle geluk en succes in dit volgende hoofdstuk, we zullen je missen Roberto", schrijft De Jong.

WK 2026

Trainer Hansi Flick liet hem bewust buiten de selectie voor het laatste thuisduel. "Hij zei dat hij zich niet zo goed voelt, dus we hebben besloten om hem buiten de selectie te laten", zei de Duitser een dag voor de wedstrijd. Het is onduidelijk wat De Jong precies mankeerde. In april keerde hij terug na een hamstringblessure. Destijds werd aangegeven dat De Jong geen risico wilde nemen met het oog op het WK. In 2024 miste hij het Europees kampioenschap in Duitsland door een blessure.

