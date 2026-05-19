Portugal heeft dinsdag de selectie voor het WK voetbal gepresenteerd. Daarin is uiteraard ook gewoon plaats voor superster Cristiano Ronaldo. De 41-jarige voetballer gaat daarmee historie schrijven.

Bondscoach Roberto Martínez maakte dinsdag bij een persconferentie bekend welke spelers zich op mogen gaan maken het WK van komende zomer, dat op 11 juni van start gaat en gehouden wordt in in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Hij mocht 26 spelers selecteren, maar baarde opzien door een lijst van 27 man op te stellen.

Record voor Ronaldo

Daarop stond uiteraard ook Ronaldo. De 41-jarige aanvaller mag zich daarmee gaan opmaken voor alweer zijn zesde WK. In de hele geschiedenis van het toernooi heeft er nog nooit een speler aan zoveel wereldkampioenschappen meegedaan. Lothar Matthäus (Duitsland) en Rafael Marquez (Mexico) deden net als Ronaldo vijf keer mee, maar de twee gestopte voetballer zullen deze zomer vanzelfsprekend niet in actie komen.

Ronaldo deed eerder in 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022 mee aan het WK. Zijn eerste deelname was de succesvolste, want toen eindigde Portugal op de vierde plaats. Daarna moest Ronaldo het doen met uitschakeling in de achtste finales, groepsfase, achtste finales en de laatste keer ging het fout in de kwartfinales tegen Marokko. Voor Ronaldo wordt het overigens al zijn twaalfde eindtoernooi, want hij deed ook al zes keer mee aan het EK.

Portugal zit op het WK in groep K en is ingedeeld bij DR Congo, Colombia en Oezbekistan. De Portugezen openen het toernooi op woensdag 17 juni met een duel tegen Congo.

Bekijk hieronder de volledige selectie van Portugal:

Reserve in de selectie

Op de Portugese lijst verschenen dinsdag dus niet 26, maar 27 spelers. Bondscoach Martinez had plaats voor liefst vier keepers met Diogo Costa, Rui Silva, José Sá en Ricardo Velho. Tijdens de persconferentie bleek dat Velho normaal gesproken de speler is die uiteindelijk buiten de boot gaat vallen.

Bondscoach Martinez verklaarde dat er voor hem door de regels geen plaats zal zijn op de bank. De doelman was desondanks wel bereid om af te reizen naar het toernooi zodat hij bij een eventuele blessure bij één van de andere drie keepers toch een rol van betekenis kan spelen.

Lionel Messi

Overigens krijgt Ronaldo waarschijnlijk gezelschap van Lionel Messi als het gaat om de meeste deelnames aan het WK voetbal. De Argentijn was net als Ronaldo actief op de WK's van 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022 en lijkt ook deze keer onderdeel uit te gaan maken van de nationale selectie.

Titelhouder Argentinië heeft de 26 namen echter nog niet bekendgemaakt. De Argentijnen komen op het WK een dag eerder dan Portugal in actie dus is de kans aannemelijk dat Messi uiteindelijk de eerste speler zal worden die op zes WK's heeft gespeeld.

Overigens zou ook de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa voor de zesde keer opgeroepen kunnen worden voor het WK. Hij maakte in 2006 en 2010 echter geen minuten.

