Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong hadden maandag wat te vieren. FC Barcelona werd gehuldigd als landskampioen van Spanje, maar er was nog een reden voor feest. De topvoetballer is namelijk 29 jaar oud geworden.

"Gefeliciteerd, mijn kampioen", schrijft Kiemeney in een bericht op Instagram. Ze deelt een reeks foto's van het kampioenschap, dat ook zoontjes Miles (2) en Mason (0) meevierden. Barça werd zondag kampioen na de 2-0 zege in de Clásico tegen Real Madrid.

"Je doet het allemaal, met die glimlach op je gezicht", vervolgt ze. Bij Barcelona heeft De Jong inmiddels een indrukwekkende prijzenkast opgebouwd: drie landstitels, drie keer de Supercopa en twee keer de Copa del Rey.

'Mooiste wat er is'

Maar die prijzen zullen in het niet vallen bij het geluk in zijn privéleven. De Oranje-international is al jaren samen met zijn jeugdliefde Kiemeney en de twee trouwden in 2024. Ze is een grote steun voor De Jong in zijn carrière, zeker nu ze kinderen hebben. "De oudste slaapt lekker door en de jongste slaapt ook wel redelijk, maar dan moet ik vooral mijn vrouw Mikky bedanken", zei hij daar onlangs over. "Zij neemt vaak het werk op zich in de nacht."

"Als ik vrij ben doe ik het ook. Ik zit ook wel eens midden in de nacht met die jongens, maar over het algemeen doet zij het. Overdag wil ik zo veel mogelijk met ze zijn, want ik vind het echt het mooiste wat er is", vertelde hij enthousiast. Hij kan ook zijn prestaties op het veld beter relativeren door hen. "Toen ik jong was en geen kinderen had, kon ik twee dagen ziek zijn als ik verloor. Nu, als ik thuis kom na een verloren duel, dan baal ik nog steeds wel, maar ben ik wel echt blij met ze en kan ik gewoon weer lachen."

