Noa Lang was de afgelopen tijd druk aan het feestvieren, nadat hij de landstitel bereikte met Galatasaray. Maar van die club nam hij op maandag afscheid. Bovendien toonde de aanvaller zich van een uiterst lieve kant, doordat hij zichzelf in de etalage zette voor een goed doel.

Noa Lang is natuurlijk al jaren een van de meest besproken internationals van het Nederlandse team. Met zijn opvallende maniertjes en interviews zorgt hij vaak voor irritatie bij fans en tegenstanders. Maar dat hij ook over een totaal andere kant blijkt te beschikken, werd maandag op een hele mooie manier duidelijk.

'Mooi initiatief'

De 26-jarige Lang maakte op Instagram bekend zich in te zetten voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. "Hallo, nou ik denk niet dat ik hoef te zeggen wie ik ben", begint hij de boodschap op kenmerkende wijze. "Voor degene die het niet weten, ik ben Noa Lang." Op de beelden valt te zien dat hij een shirtje draagt van zijn club Galatasaray mét naam en nummer.

"Ik ben profvoetballer en heb voor het Sophia Kinderziekenhuis een getekend voetbalshirt", vervolgt de behendige aanvaller, die zijn eigen shirt ter beschikking stelt voor een veiling. "De opbrengsten worden gegeven aan het ziekenhuis om kinderen te kunnen helpen. Het is een mooi initiatief." Toch heeft Lang wel een extra boodschap voor iedereen die van plan is om te bieden, wederom in zijn eigen kenmerkende stijl.

"Ik ben een dure voetballer dus bied maar veel geld. Dan kunnen we de kinderen blij maken", grapt Lang, die dus hoopt dat hij zoveel mogelijk geld zal opleveren. De veiling vindt komende woensdag plaats om 19.30 uur op Instagram. De volledige opbrengsten gaan naar het ziekenhuis.

Afscheid bij Galatasaray

Later op maandag maakte Lang ook definitief dat zijn toekomst in principe niet in Istanbul ligt. "Bedankt voor alles Gala, ik hou van jou", postte de international van het Nederlands elftal. Veel Turkse fans hopen maar wat graag dat hij blijft, al is die kans nihil. Waar de toekomst van Lang wel ligt, is nog onduidelijk. Bij Napoli heeft hij nog een contract voor enkele jaren, maar hij vertrok daar in januari met de staart tussen de benen na een conflict met trainer Antonio Conte. Wellicht kan hij zich op het komende WK in de kijker spelen van een nieuw team.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover