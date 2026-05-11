Voor Hansi Flick was het zondag een dag van uitersten. De trainer van FC Barcelona verloor in de nacht voor de Clásico zijn vader, besloot toch bij zijn ploeg te blijven en bekroonde die bewogen dag met de landstitel tegen aartsrivaal Real Madrid. Na een hartverwarmende huldiging van zijn spelers sprak een zichtbaar geëmotioneerde Flick over de dag die hij nooit zal vergeten.

Vroeg in de ochtend stond Flick op met nieuws dat niemand wil ontvangen. Diezelfde avond schreef hij met Barcelona een stukje geschiedenis. De Duitse succescoach besliste bij zijn ploeg te blijven voor één belangrijke opdracht: de Spaanse titel voor het eerst pakken in een Clásico. In dat opzet slaagde hij dankzij twee vroege treffers van Marcus Rashford en Ferran Torres, waarna de overwinning niet meer in gevaar kwam.

'Ik ga deze dag nooit vergeten'

Na afloop kon Flick zijn emoties nauwelijks bedwingen. "Ik ga deze dag nooit vergeten. Dit was een erg moeilijke dag voor me, door het overlijden van mijn vader", zei hij. "Maar mijn team is fantastisch, het is gewoon mijn familie. Mijn spelers hebben alles gegeven vandaag. Ik ben ook enorm trots op de fans. Het is geweldig om in dit stadion en na de Clásico de titel te vieren."

Echter stond Flick eerder op de dag voor een duivels dilemma toen hij het hartverscheurende nieuws ontving "Vanmorgen, toen mijn moeder belde en me vertelde dat mijn vader was overleden, vroeg ik me af of ik het de spelers niet beter kon verzwijgen. Maar uiteindelijk zijn we als een familie en heb ik het hen verteld. Ik zal nooit vergeten hoe ze reageerden", vertelde hij.

Eerbetoon aan zijn vader

In zijn toespraak voor de fans in Camp Nou bedankte hij vervolgens iedereen die hem door de dag had gesteund. "Ik wil mijn staf bedanken, de voorzitter, Rafa, iedereen in de raad van bestuur. Muchas gracias! Visca el Barça, Visca Catalunya!", sprak hij voor een uitbundige menigte, waarna het feest losbarstte.

De titel droeg Flick op aan zijn vader, na afloop wees hij met de trofee naar de hemel als eerbetoon aan de man die hij die dag verloor. Ook de spelersgroep liet zich niet onbetuigd. Pedri verwoordde het gevoel binnen de groep omtrent het overlijden. "Ik wou dat ik hem daarboven in de lucht kon gooien. We wilden het voor hem doen, voor het verlies dat hij vandaag heeft geleden en voor alles wat hij ons heeft gegeven. Dit is opgedragen aan Flicks vader in de hemel", zei de middenvelder.

Frenkie de Jong

Ook Frenkie de Jong, die na een uur invallen mocht, straalde na afloop van oor tot oor. Voor de Nederlander is het zijn derde titel in dienst van de Catalaanse topclub. "Alle titels zijn speciaal. Deze nog meer, omdat we hem thuis tegen Real Madrid hebben gewonnen. Nu is het tijd om ervan te genieten met de fans", zei hij na afloop bij Movistar Plus.

Over de rol van Flick was De Jong vol lof. "Flick heeft zeer duidelijke ideeën. En tegelijkertijd geeft hij de spelers veel vrijheid om de kwaliteit die we hebben te laten zien", aldus de Nederlander. Barcelona was dit seizoen vrijwel de hele competitie dominant en trok uiteindelijk met een historische overwinning op de aartsrivaal aan het langste eind.

