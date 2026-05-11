Kampioen worden tegen de aartsrivaal, het is het droomscenario voor iedere Barcelona-fan en zondag werd dat werkelijkheid. FC Barcelona versloeg Real Madrid met 2-0 in Camp Nou en greep de landstitel. Frenkie de Jong was een van de stralende gezichten na afloop, maar de feestvreugde kreeg een bijzondere emotionele lading door het persoonlijke verdriet binnen de groep.

Barcelona liet er geen twijfel over bestaan wie de baas is dit seizoen. Al na negen minuten schoot Marcus Rashford een vrije trap schitterend in de kruising, en nog geen tien minuten later maakte Ferran Torres er 2-0 van na een prachtige actie van Dani Olmo. Een monsterscore leek in de maak, maar voor Real bleef de schade uiteindelijk beperkt tot twee doelpunten. De Catalanen schreven daarmee toch geschiedenis: nog nooit eerder werd Barcelona kampioen van Spanje in een rechtstreeks duel met Real Madrid.

Derde landstitel voor Frenkie de Jong

De Jong begon op de bank maar mocht na een uur invallen. Met hem in de ploeg kwam Barcelona niet meer in de problemen, en een half uur later barstte het feest los. Voor de Nederlander is het zijn derde titel in dienst van de Catalaanse topclub. "Alle titels zijn speciaal. Deze nog meer, omdat we hem thuis tegen Real Madrid hebben gewonnen. Nu is het tijd om ervan te genieten met de fans," zei hij na afloop bij Movistar Plus.

Over de rol van de Duitse succestrainer was De Jong lyrisch. De Nederlander prees de manier waarop Hansi Flick zijn stempel heeft gedrukt op de ploeg. "Flick heeft zeer duidelijke ideeën. En tegelijkertijd geeft hij de spelers veel vrijheid om de kwaliteit die we hebben te laten zien," aldus De Jong. Die aanpak werkte: Barcelona was dit seizoen vrijwel de hele competitie dominant en trok uiteindelijk met een historische overwinning op de aartsrivaal aan het langste eind. De enige smet op een verder uitstekend seizoen was de uitschakeling in de Champions League, waar Atlético Madrid een einde maakte aan de Catalaanse droom.

Emotionele dag voor Hansi Flick

De vreugde in Camp Nou kreeg een extra emotionele lading, want Flick leidde zijn ploeg op een van de moeilijkste dagen van zijn leven. De Duitse coach verloor eerder op de dag zijn vader, maar zat desondanks gewoon op de bank. De spelers droegen de titel dan ook op aan hem.

Het was Pedri die de woorden vond die iedereen voelde binnen de selectie. "Ik wou dat ik hem daarboven in de lucht kon gooien. We wilden het voor hem doen, voor het verlies dat hij vandaag heeft geleden en voor alles wat hij ons heeft gegeven. Dit is opgedragen aan Flicks vader in de hemel," vertelde hij na afloop.

'Voor in de geschiedenisboeken'

Pedri benadrukte ook de historische waarde van de gewonnen Clásico. "Dit is er een voor in de geschiedenisboeken. We hebben het gedaan in een geweldige wedstrijd, waarin we domineerden. Ze kregen weinig kansen," zei de middenvelder. En dat klopte: Real Madrid, dat de afgelopen week werd verscheurd door interne ruzies en chaos binnen de selectie, was geen moment in staat om Barcelona serieus te bedreigen.

