Ajax Vrouwen heeft zondag geen fout gemaakt in de zinderende titelstrijd in de Vrouwen Eredivisie. Op sportcomplex De Toekomst werd met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle Vrouwen, al ging het na afloop vooral over een bizarre rode kaart in de slotfase.

De wedstrijd zelf bood weinig spektakel. Ajax speelde slordig, terwijl PEC Zwolle moeite had om echt gevaarlijk te worden. Toch was één moment genoeg om het verschil te maken in voordeel van de Amsterdammers. Na negentien minuten was het raak via Xanne Kip. De 19-jarige aanvalster reageerde alert na een afgeslagen aanval en schoot de bal overtuigend binnen. Even later leek ze ook haar tweede van de middag te maken, maar die treffer werd na ingrijpen van de assistent-scheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Bizarre rode kaart

Het meest besproken moment volgde pas diep in blessuretijd. Inske Weiman pakte op opmerkelijke wijze haar tweede gele kaart en moest daardoor voortijdig van het veld vertrekken. De verdedigster van PEC nam een inworp, kreeg de bal direct veel te hoog teruggespeeld. In plaats van de bal over de zijlijn te laten gaten ving ze in reflex de bal in haar handen.

Ze gaf de scheidsrechter daarmee weinig keus. Het leverde Weiman haar tweede gele kaart op en dus rood, waardoor PEC Zwolle de wedstrijd met tien speelsters moest uitspelen. Ajax Vrouwen bleven vervolgens zonder al te veel problemen overeind en noteerden opnieuw drie belangrijke punten in de titelstrijd.

Ajax zet druk in titelstrijd

De overwinning betekent de derde zege op rij voor Ajax, dat daarmee uitstekende zaken doet in de titelrace. De ploeg van trainster Anouk Bruil houdt de druk vol op de concurrentie en blijft volop meedoen om het kampioenschap.

De komende weken worden cruciaal. Ajax kan het seizoen mogelijk naar zich toe trekken met toppers tegen PSV en Feyenoord, waarin directe concurrenten worden getroffen. De titelstrijd in de Vrouwen Eredivisie blijft daarmee razend spannend, met naast Ajax ook FC Twente, PSV en Feyenoord die nog altijd kans maken op de titel.