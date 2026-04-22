Het zijn dramatische weken voor de Engelse topclub Chelsea. De club bakt er dit seizoen weinig van en is vooral de laatste duels bezig aan een historisch slechte serie. Dinsdagavond werd er wéér kansloos verloren, ditmaal van Brighton & Hove Albion. Daar kwam nog een opmerkelijk bericht over een kapper die zijn mond voorbij praatte bovenop.

Chelsea verloor met 3-0 van de ploeg van onder meer Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman, maar dat was niet het enige opmerkelijke. Bovenop de vijfde nederlaag op rij, waarin ook niet gescoord werd, kwam een tamelijk bizar bericht over de kapper van een van de spelers. Marc Cucurella laat zijn flinke haardos altijd keurig bijhouden door een knipper die soms net iets te veel loslaat over het wel en wee bij Chelsea.

Opmerkelijk bericht van kapper

The Sun claimt namelijk dat de kapper enkele uren voor Brighton - Chelsea een bericht op sociale media plaatste over twee spelers van Chelsea. Cole Palmer en João Pedro kampten met blessures en het was onduidelijk of zij wel konden spelen. Het was nota bene de kapper van Cucurella die zijn mond voorbij praatte en doodleuk op X een bericht plaatste. "Palmer en João Pedro zijn geblesseerd. Exclusief nieuws voor jullie!", postte de kapper van de Spaanse voetballer op X, met een foto van Cucurella tijdens zijn knipbeurt. Het account is inmiddels verwijderd, want bij Chelsea waren ze er natuurlijk niet blij mee.

🚨BREAKING : CUCURELLA BARBER HAS CONFIRMED JOAO PEDRO + PALMER ARE INJURED FOR TONIGHTS GAME

Let’s hope this isn’t true. https://t.co/PGPvLgb7By pic.twitter.com/3LCV9YPynI — Faiz | FPL (@Fplfaiz1) April 21, 2026

Informatie van kapper was juist

En wat bleek? De informatie was akelig accuraat. Zowel Cole Palmer als João Pedro speelden niet tegen Brighton. Na de nederlaag verslechterde de stemming bij Chelsea nog verder. Manager Liam Rosenior was zichtbaar gefrustreerd. "Ik heb de spelers vaak verdedigd wanneer dat gepast was, maar deze prestatie kan ik niet verdedigen", verklaarde hij. Het was de eerste keer sinds november 1912 dat de club vijf nederlagen op rij leed zonder te scoren. The Blues waren in Zuid-Engeland ook bijzonder onmachtig.

Chelsea heeft slechts vijf punten verzameld uit de laatste negen wedstrijden. Alleen Tottenham, dat ook in een diepe crisis verkeert, presteerde slechter in die periode (twee punten). De in verval geraakte topclub is gezakt naar de zevende plaats en staan nu voor een zware strijd om Europees voetbal veilig te stellen...