Arne Slot en Liverpool hebben na dinsdagavond weer een nieuwe reden om te juichen. Concurrent Chelsea leed namelijk een pijnlijk verlies in de strijd om het laatste directe ticket voor de Champions League. Daardoor kan de Nederlandse oefenmeester het miljardenbal volgend seizoen al bijna ruiken.

Liverpool won zelf afgelopen weekend zeer moeizaam. Het was nota bene aanvoerder Virgil van Dijk die zijn ploeg in de honderdste minuut van de wedstrijd naar de 2-1 overwinning kopte op aartsrivaal Everton in de Merseyside Derby. Daardoor lag alle druk bij concurrent Chelsea, dat nog altijd hoopt op deelname aan de Champions League komend seizoen.

Chelsea kansloos

Maar bij The Blues lukte werkelijk waar niks in de lastige uitwedstrijd tegen het Oranje-gekleurde Brighton and Hove Albion. Al na drie minuten scoorde de in Nederland geboren Turks international Ferdi Kadioglu de 1-0 voor de thuisploeg. In de tweede helft deden The Seagulls daar via Jack Hinshelwood en veteraan Danny Welbeck nog een schepje bovenop. Zodoende lijdt Chelsea een pijnlijk 3-0 verlies, en kan het de Champions League inmiddels bijna niet meer bereiken.

De wedstrijd stond vol met internationals van het Nederlands elftal. Bij Brighton stond Bart Verbruggen in de basis onder de lat, en speelden verder ook Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer vanaf de aftrap. Die laatste werd halverwege gewisseld voor Joël Veltman. Bij Chelsea speelde oud-Ajacied Jorrel Hato vanaf het begin mee. Met uitzondering van de 34-jarige Veltman hopen alle overige Nederlanders maar wat graag om er bij te zijn bij het komende WK in Noord-Amerika.

Strijd om de Champions League

Door het verlies is Chelsea afgezakt naar de zevende plaats, terwijl Brighton juist is opgeklommen naar plek zes. Het betekent in ieder geval goed nieuws voor de zo geplaagde trainer Arne Slot en zijn Liverpool. Door de kansloze verliespartij van concurrent Chelsea is hun voorsprong nu vijf punten op Brighton en liefst zeven op The Blues. Bovendien hebben de twee achtervolgers na dinsdag een wedstrijd meer gespeeld.

Liverpool kan het verschil met de concurrenten dus vergroten tot respectievelijk acht en tien punten. The Reds spelen nog vijf competitieduels. De eerstvolgende daarvan is komend weekend thuis op het eigen Anfield tegen Crystal Palace. Aangezien de Champions League zo goed als zeker is gehaald, mag Slot zich naar alle waarschijnlijkheid opmaken voor nog een seizoen bij Liverpool.