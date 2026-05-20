Southampton werd onlangs beschuldigd van spionage in aanloop naar het duel met Middlebrough. Dat had grote gevolgen voor de club. Southampton werd uitgesloten van de play-offsfinale en gaat nu in beroep tegen dat besluit.

Dat heeft voorzitter Phil Parsons woensdag bekendgemaakt. Southampton gaat in beroep tegen de uitsluiting van deelname aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League en de 4 strafpunten bij de start van het nieuwe seizoen.

Southampton won vorige week na verlenging de halve finale van de play-offs met 2-1 van Middlesbrough. In aanloop naar de halve finale tussen beide clubs zou de training van Middlesbrough heimelijk zijn gefilmd. Southampton werd door de English Football League (EFL) uitgesloten en Middlesbrough neemt zaterdag de plaats in de finale tegen Hull City nu over. Dit is een van de zwaarste straffen die ooit in het Engelse voetbal is opgelegd.

'Niet in verhouding'

"Wat het beroep zelf betreft: we accepteren dat er een sanctie moet komen. Wat we echter niet kunnen accepteren, is een sanctie die niet in verhouding staat tot de overtreding", aldus Parsons in een verklaring.

In 2019 kreeg Leeds United een boete van 200.000 pond (ruim 231.000 euro) en een berisping voor het bespioneren van Derby County. De toenmalige Leeds-trainer Marcelo Bielsa gaf toe dat zijn staf alle tegenstanders gedurende dat seizoen tijdens de training had bekeken.

"Terwijl Leeds United een boete van 200.000 pond kreeg voor een soortgelijke overtreding, is Southampton de kans ontnomen om deel te nemen aan een wedstrijd die meer dan 200 miljoen pond waard is en die zo belangrijk is voor onze staf, spelers en supporters", aldus Parsons. "We hebben een fout gemaakt, maar deze straf is buitenproportioneel."

