Het is op zaterdag 30 mei tijd voor de Champions League-finale, maar Paris Saint-Germain en Arsenal trappen af op een tijdstip dat je niet bepaald gewend bent van het voetbaltoernooi. De eindstrijd wordt namelijk opvallend vroeg afgewerkt in vergelijking met andere duels. Check in dit artikel hoe laat er wordt afgetrapt en wat de reden van het opmerkelijke tijdstip is.

Waar het overgrote deel van de wedstrijden in de Champions League doorgaans vanaf 21.00 uur in gang wordt gezet, geldt dat niet voor de finale. Die begint al veel eerder op de avond. Om 18.00 uur klinkt het fluitsignaal in Boedapest, waar de Fransen en Engelsen elkaar treffen. De voorgaande jaren was de aftrap 'gewoon' om 21.00 uur, maar in augustus 2025 maakte de UEFA bekend daar een streep door te zetten.

Toegankelijker en inclusiever

De Europese voetbalbond wilde met dat besluit 'de ervaring van de fans centraal stellen'. Volgens UEFA-baas Aleksander Ceferin kan het anders voor veel liefhebbers te laat worden, zeker als er een verlenging en strafschoppenserie volgt. "De UEFA Champions League-finale is het hoogtepunt van het voetbalseizoen en de nieuwe aftraptijd maakt deze nog toegankelijker, inclusiever en impactvoller voor iedereen die erbij betrokken is", vertelde hij driekwart jaar geleden.

Aan de wedstrijddag is al lange tijd niets aangepast. Al sinds 2010 wordt de finale op zaterdag gespeeld. Daarvoor stonden de twee beste ploegen van het seizoen op een doordeweekse dag tegenover elkaar.

In Hongarije gaat PSG proberen de titel te verdedigen. Vorig jaar wonnen ze overtuigend met 5-0 van Internazionale. Dit seizoen schakelden ze op weg naar de finale onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern München uit. Arsenal behaalde door onder meer Atlético Madrid te kloppen voor het eerst in twintig jaar de finale. In 2006 verloren The Gunners van FC Barcelona. Arsenal won de grootste clubprijs nog nooit.

Waar is finale Champions League te zien?

De finale is zaterdag te zien op Ziggo Sport. De zender heeft de uitzendrechten voor de Champions League en zendt daarnaast ook de Europa League en Conference League uit. De voorbeschouwing op het smaakvolle toetje van het clubvoetbalseizoen begint al om 16.30 uur.

