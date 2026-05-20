Het Nederlands elftal krijgt vanaf 2028 met de nodige veranderingen te maken. De opzet van de Nations League en de EK-kwalificatie zal dan namelijk worden aangepast. Dat meldt de UEFA woensdag. De Europese voetbalbond hoopt er met de wijzigingen voor te zorgen dat er meer spanning komt en dat er minder wedstrijden zijn waar niets meer op het spel staat.

In de nieuwe structuur gaat de Nations League vanaf het seizoen 2028/2029 uit drie divisies van achttien landen bestaan, waarbij teams in groepen van zes tegen verschillende tegenstanders spelen. De kwartfinales, de Final Four en de promotie-/degradatieplay-offs blijven ongewijzigd.

De EK-kwalificatie bestaat voortaan uit twee leagues. De 36 sterkste landen uit de Nations League komen in league 1 terecht en de overige landen in league 2. In league 1 worden drie groepen van twaalf landen gevormd, waarbij ieder land zes wedstrijden speelt tegen zes verschillende tegenstanders uit drie potten. Het concept zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. De nieuwe opzet zal waarschijnlijk ingaan voor de EK-kwalificatie van het toernooi in 2032.

'Aantrekkelijkere en dynamischere competitie'

"De nieuwe formats verbeteren de concurrentiebalans, verminderen het aantal wedstrijden waar niets op het spel staat, bieden een aantrekkelijkere en dynamischere competitie voor de fans, garanderen eerlijke kwalificatiekansen voor alle teams en voegen geen extra speeldata toe aan de internationale kalender", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Het nieuwe systeem volgt op de veranderingen in de Europese clubtoernooien, waar sinds enkele jaren ook wordt gespeeld in één grote competitie in plaats van meerdere groepen met daarin vier teams.

Staanplaatsen

De UEFA maakte verder bekend dat staanplaatsen vanaf het seizoen 2026/2027 in alle Europese competities mogelijk worden voor landen die voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden. Tot nu toe gold dat systeem alleen voor een deel van de Europese clubtoernooien.

