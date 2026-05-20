Topvoetballer Jamal Musiala is betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeluk. Dat werd woensdag bekendgemaakt in Duitse media. De aanvallende middenvelder van Bayern München heeft zelf ook gereageerd op het incident en neemt zijn verantwoordelijkheid.

Het ongeluk vond plaats op een zondagmiddag in april 2025, maar de betrokkenheid van Musiala werd vandaag pas bekendgemaakt door het Duitse media TZ. De voetballer botste met zijn Audi RS7 tegen een Volkswagen Golf. Twee inzittenden van dat voertuig, een 30-jarige bestuurder en 26-jarihe bijrijdster, raakten lichtgewond en hadden milde klachten van een hersenschudding.

De 23-jarige Bayern-speler zat samen met zijn 16-jarige zusje Latisha in de auto, maar zij bleven ongedeerd. Musiala bevestigde het nieuws bij het Duitse medium BILD en reageerde op het incident. "Het is waar dat ik een ongeluk heb gehad, dat ik ook heb veroorzaakt. Ik neem daar natuurlijk mijn volledige verantwoordelijkheid voor", sprak hij.

"Ik ben heel dankbaar dat er niemand serieus letsel heeft overgehouden aan mijn onoplettendheid", vervolgt hij. "Ik heb mijn straf geaccepteerd." Musiala moest zijn rijbewijs inleveren. De schade van het ongeluk bedroeg 200.000 euro. De auto van de voetballer kwam tot stilstand in de vangrail.

'Traumatische ervaring'

Het ongeluk heeft diepe indruk gemaakt op Musiala. "Het was echt een traumatische ervaring die ik heb moeten verwerken", vertelt hij. "Ik ben nu gewoon blij en dankbaar dat niemand ernstig gewond is geraakt."

Hij benadrukt ook dat ze bij de club en de Duitse voetbalbond op de hoogte zijn van het incident. "Ze hebben me gesteund waar ze konden en daar ben ik erg dankbaar voor."

WK voetbal

Duitsland maakt donderdag de selectie voor het WK voetbal bekend. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann speelt de eerste wedstrijd op het eindtoernooi op 14 juni tegen het Curaçao van de teruggekeerde Dick Advocaat. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Ivoorkust (20 juni) en Ecuador (25 juni).

