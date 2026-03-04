Na het laatste fluitsignaal bij Bournemouth - Brentford vlogen de stafleden van beide teams elkaar in de haren, waarbij Jordan Henderson leek op een razende stier. De voormalig middenvelder en aanvoerder van Ajax moest door meerdere mensen worden tegengehouden en weggesleept worden uit de chaos.

Bournemouth en Brentford speelden doelpuntloos gelijk. De Cherries kregen diverse kansen om te scoren, maar lieten deze onbenut. Door dit resultaat blijven beide teams in de buurt van de plekken die recht geven op Europese voorrondes. De wedstrijd werd echter ontsierd door een bizarre ruzie aan het einde van de confrontatie. Direct na het laatste fluitsignaal vlogen de stafleden van beide teams elkaar in de haren, vlakbij de spelerstunnel.

Sterker nog, Jordan Henderson ging als een bezetene tekeer en probeerde een van de assistenten van Bournemouth-trainer Andoni Iraola aan te vallen. De betreffende assistent fungeerde als brandweerman om de situatie te blussen. Teamgenoten en zelfs Hendersons trainer Keith Andrews moesten hem in bedwang houden om te voorkomen dat het uit de hand liep.

It's all kicking off between the benches at the full-time whistle in Bournemouth 💥



Brentford's Jordan Henderson is involved 👀



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/TGXDl2saQQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 3, 2026

Korte, maar intense periode bij Ajax

Henderson groeide bij Ajax uit tot een onmisbare verdedigende middenvelder onder Francesco Farioli. Hij kwam bij Ajax om zich weer in de kijker te spelen bij Engeland en zo nog wat eindtoernooien mee te mogen maken. Daarvoor speelde hij in Saoedi-Arabië, maar maakte hij vooral jarenlang furore als aanvoerder van Liverpool. Toen John Heitinga vorig jaar zomer de boel ging verbouwen bij Ajax, werd Henderson al snel als overbodig en vooral te duur beschouwd. Ondanks zijn ervaring werd hij afgedankt en toog hij naar de Premier League. Ajax is sinds die tijd nog altijd op zoek naar een fatsoenlijke 'nummer 6'.