Terwijl Jan Paul van Hecke staat te schitteren op het WK werd in Londen zijn transfer naar Tottenham Hotspur geregeld. Na jaren bij Brighton te hebben gespeeld, maakt hij nu een stap naar één van de meest historische clubs van Engeland. Zijn oom, Jan Poortvliet, is in de gloria. "Dit is de beloning voor koppig zijn en je eigen weg volgen", zegt de voormalig WK-finalist van 1978.

"Geweldig, echt prachtig", zijn de eerste enthousiaste woorden van oud-voetballer, maar bovenal oom Jan Poortvliet. De 75-jarige geniet met volle teugen van de voetbaldroom van Jan Paul van Hecke. "Dit gaat hem nu tijdens het WK nog een boost geven. Dit is zo'n grote motivatie. Hij heeft er nu ook geen omkijken meer naar, volle focus op het WK en daarna naar Londen. Dat is ook nog eens leuker dan Brighton. Dit is een stad waar je graag naartoe gaat", denkt hij ook een beetje in zijn eigen belang.

Grote stappen van Van Hecke

Want Van Hecke opzoeken, dat deed hij al heel vaak. Maar hij sluit niet dat dit nu wel wat vaker zal gaan gebeuren. "Ik ben uiterst trots. Ik volg hem natuurlijk al vanaf het beigin van zijn carrière en heb hem nota bene zelf nog getraind in de B-tjes (O16 en O17). Hij heeft geweldige stappen gemaakt, ook in zijn ontwikkeling."

Poortvliet ziet de huidig WK-ganger nog spelen op de jeugdvelden van JVOZ en later VV Goes. "Hij is altijd de strijd aangegaan. Steeds twijfelde iedereen of hij de juiste stap wel maakte. Van de Derde Divisie met VV Goes naar de Onder-18 van NAC en later ook de stap naar Brighton. Koppig zijn en zijn eigen weg volgen, dat wordt nu dan opnieuw beloond", spreekt Poortvliet zich uit.

Van Hecke ging op jonge leeftijd van Breda naar Brighton, al werd hij eerst wel tweemaal verhuurd. Een keer aan NAC en toen ook aan Blackburn. "Dat laatste heeft hem goed gedaan. Daarna kreeg hij de kans van Roberto De Zerbi bij Brighton en ook die greep hij beide handen aan."

Relatie met De Zerbi

Diezelfde De Zerbi haalt hem nu naar Tottenham en dat is geen toeval volgens Poortvliet. "Ik denk dat De Zerbi de grootste rol in de keuze heeft gespeeld. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, maar De Zerbi was duidelijk en wilde hem per se. Jan Paul zou bovenaan het lijstje hebben gestaan. Hij kent de speelwijze van De Zerbi goed en kende onder hem een geweldig seizoen. Ik denk dat dit de beste stap is."

Hij twijfelt geen seconden aan de kwaliteiten bij Spurs, waardoor hij niet nogmaals een seizoen zoals vorig jaar verwacht. "Je moet hen niet meer zien als de club van vorig jaar. Er is een grote aanhang, hebben een grote portemonnee en als de trainer de juiste mensen kan aantrekken, dan kunnen ze volgend jaar bovenin weer meedoen", voorspelt Poortvliet.

'Altijd strijdbaar'

Het is nogal een voetbalavontuur; van JVOZ, VV Goes naar de top van de Premier League. Toch komt het niet als een verrassing voor hem. "Jan Paul is altijd strijdbaar geweest en geloofde altijd al in wat hij deed. Hij stond ook al vroeg in de verdediging en vond zijn plek. Daar wilde hij altijd al graag mee aanvallen, dat kan hij bij Oranje ook nog meer doen."

Het talent was dus al gauw zichtbaar en toch duurde het lang voordat hij in het profvoetbal terechtkwam. "In het voetbal kan je niemand meer normaal beoordelen. Je hebt spelers die altijd een dikke voldoende spelen, altijd simpel en duidelijk. Ik vind dat je daar altijd naar moet kijken, beoordeel wat een speler kan. Als je Messi ziet, is het duidelijk dat hij onmisbaar is. Maar de andere spelers om hem heen net zo goed. Het gaat om de balans in de selectie."

De toekomst

Volgens Poortvliet is Van Hecke ook zo'n speler. "Hij is een dienstspeler die niet voor eigen succes gaat en dat aan anderen overlaat. Dan is het mooi om te zien dat hij goed in zo'n team meedraait en iedereen denkt: hij zou nog beter kunnen."

En dat is volgens hem de kracht van Van Hecke: hij past zich moeiteloos aan. "Toen hij bij Brighton kwam en het tempo zag, dacht hij dat nooit te halen. Hij moest alles wat hij kende, aanpassen en heeft dat wel gedaan. Hij past zich altijd aan en heeft ervoor gezorgd dat hij overal de waardering krijgt. Hij werd bij Brighton speler van het jaar. Dat is heel knap want hij zit bij de top van de wereld. Ik hoop dat hij veel wedstrijden mag spelen, bij Oranje én Spurs."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover