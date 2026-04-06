Voormalig topvoetballer Oscar onthult de bizarre redenen waarom hij op 34-jarige leeftijd zijn carrière beëindigde. Het begon allemaal eind vorig jaar, toen er een vetlaagje op zijn hart werd ontdekt. De échte schok kwam echter pas na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis.

“Zodra het onderzoek was afgerond, begon ik me niet lekker te voelen. Ze zeiden dat mijn bloeddruk een beetje daalde, en wat ik me herinner is dat iedereen bovenop me stond toen ik wakker werd. Mijn hart stopte daar twee minuten, en toen bleef ik daar liggen, ze gaven me hartmassage, en toen kwam ik weer bij”, vertelde de 34-jarige Braziliaan in een interview met Globo Esporte.

Uit je lichaam treden

Oscar, die de afgelopen maanden zijn vierde kind verwelkomde, vertelt over een droom waarin hij een gesprek voerde met zijn oudste zoon, een verhaal waarbij hij zijn emoties nauwelijks kon bedwingen. "Ik herinner me alleen die dromen waar mensen over praten, dat je even uit je lichaam treedt, de verhalen van mensen wier hart stopt, maar dan weer op gang komt."

'Papa kom terug'

Hij vindt het moeilijk om er over te praten. "Ik herinner me dat ik een hele mooie droom had, iets wat moeilijk uit te leggen is, ik herinner me dat mijn zoon tegen me sprak... Hij zei: 'Kom terug, papa, kom terug'."

'Deze schrik niet nog een keer'

Oscar viel flauw, veroorzaakt door een plotselinge bloeddrukdaling. Hij had eventueel kunnen terugkeren op het veld, maar besloot dat hij 'deze schrik niet nog een keer wilde meemaken'. "Dan moet je medicijnen slikken die spiervermoeidheid veroorzaken. Je zou extra voorzichtig moeten zijn tijdens wedstrijden, je zou een routine hebben die niet die van een atleet is, maar die van een normaal persoon. Ik ben weer die normale persoon geworden, geen atleet meer. Ik hoef me geen zorgen te maken als het weer gebeurt."

Carrière van Oscar

Oscar werd in 2009 opgeleid en brak door bij de Braziliaanse topclub Sao Paulo, maar maakte het jaar daarop een controversiële overstap naar Internacional. In 2012 tekende hij bij Chelsea, maar verraste vriend en vijand toen hij in 2017 naar het Chinese Shanghai SIPG verkaste, waar hij uiteindelijk zeven jaar bleef en uitgroeide tot een clublegende. De voormalige aanvallende middenvelder keerde in 2025 terug naar São Paulo, waar hij het seizoen afsloot met twee doelpunten in 21 wedstrijden.